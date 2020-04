Unbekannte beschmieren Schilder an Tauchas Gehölzarten-Galerie

Taucha

Die neue Gehölzarten-Galerie in der Tauchaer Parthenlandschaft ist jetzt Opfer eines Farbanschlages geworden. Ein einzelner oder mehrere unbekannte Täter haben Teile der liebevoll vom Zweckverband Parthenaue (ZVP) angefertigten Beschilderung mit schwarzen Zahlen, Symbolen und Buchstaben überpinselt. „Wir haben Fotos zur Beweissicherung gemacht und bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt“, sagt ZVP-Regionalmanager Axel Weinert. Es sei schade, das einzelne kaputt machen, was viele andere gerade in der jetzigen Zeit bei Spaziergängen erfreut.

Schilder werden erneuert

„Dieser grobe Vandalismus ärgert auch unsere Mitarbeiter sehr. Hier wird Arbeit vernichtet und wirtschaftlicher Schaden angerichtet. Für diese Galerie und die Naturlehrpfade erhalten wir ja sonst viel positive Resonanz“, so Weinert. Deshalb werde man nicht aufgeben und den Schaden in den nächsten Wochen wieder beheben. Diese Gehölzarten-Galerie steht am Parthe-Spazierweg hinter dem SG-Fußballplatz zwischen Schöppenteich-Park und der Weinbergbrücke. Im Dezember 2019 war dieser Informationspunkt feierlich frei gegeben worden.

Von Olaf Barth