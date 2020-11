Unbekannte treten an Tauchas Endstelle nagelneue Fahrradboxen ein

Taucha

Am Donnerstagnachmittag waren die angekündigten sechs nagelneuen und abschließbaren Fahrradboxen an Tauchas Straßenbahnendstelle eingetroffen und aufgestellt worden. 6500 Euro haben die Boxen gekostet, dazu 1500 Euro das Anlegen der Aufstellfläche. Das Jugendparlament (Jupa) der Parthestadt hatte sich dafür engagiert und unter anderem auch für dieses Projekt Fördermittel aus Sachsens Mitmachfonds erhalten (die LVZ berichtete). Die Idee dahinter ist, etwas gegen zunehmende Fahrraddiebstähle zu tun und Radlern die Möglichkeit zu geben, gegen einen kleinen Obolus ihr Bike sicher in einer Box einzuschließen. Doch dieser Traum ist vorerst geplatzt.

Stadt erstattet Anzeige

Am Freitagmittag entdeckte die LVZ noch vor der für nächste Woche geplanten Inbetriebnahme die offenen Türen an den Boxen. Zerbeultes Blech im oberen Bereich und Schuhabdrücke in Schlosshöhe lassen vermuten, dass alle sechs abgeschlossenen Türen in der Nacht zuvor mit roher Gewalt eingetreten worden waren. Auch auf dem Abdeckblech der Boxen waren Schuhsohlenabdrücke zu sehen. „Wir werden Anzeige gegen Unbekannt erstatten“, sagte Jens Rühling, der im Rathaus den Fachbereich für Öffentliche Sicherheit und Soziales leitet. Fotos zur Beweissicherung hatte nach der Erstinformation Rathausmitarbeiter Tom Richter angefertigt, der auch die Schlüssel für diese Boxen hat. Der 22-Jährige ist zugleich Kassenwart des Jugendparlamentes und sauer: „So ein Vandalismus ist schade und unerklärlich. Wir geben das Projekt trotzdem nicht auf und werden versuchen, gemeinsam mit der Firma eine Lösung zu finden. Die Inbetriebnahme der Boxen verzögert sich nun.“ Dass sich die Türen so schnell aufbrechen lassen und das Blech so leicht nachgibt, sei eigentlich auch nicht erwartet worden. „Die Türen müssen repariert und dann auch stabiler werden“, hofft Richter.

Noch keine Video-Überwachung

Bikes hätten aus den Boxen trotz des Einbruchs nicht so leicht gestohlen werden können, da sich die Türen nicht nach außen öffnen lassen. Eingetretene Türen blockieren das dahinter abgestellte Fahrrad. Wer aber die Boxentüren eintritt, nimmt eine Beschädigung der darin abgestellten Fahrräder in Kauf. Für die Wartung und Reinigung der Boxen soll per Vertrag mit der Stadt Taucha Fahrradhändler Jens Lipp verantwortlich sein. Doch noch ist der Vertrag nicht unterschrieben. Es muss unter anderem noch geklärt werden, wessen Versicherung für Schadensfälle wie diesen aufkommt. Eine Video-Überwachung wie teils von Stadträten gefordert, ist an Tauchas Straßenbahnendstelle vorerst kein aktuelles Projekt, war zuletzt bei Diskussionen im Stadtrat zu hören. Zunächst wird mit solcher Technik der S-Bahnhof der Parthestadt ausgerüstet.

Von Olaf Barth