Unbekannter verteilt Bauschutt auf Feldweg bei Taucha

Taucha

Dass Wege an Wald- und Feldrändern von Forstfahrzeugen und Landwirtschaftstechnik als Wirtschaftswege genutzt werden, liegt in der Natur der Sache. Und dass diese Nutzung je nach Witterungslage im Boden Spuren hinterlässt, ist nicht ungewöhnlich. Allerdings wünschen sich dann andere Nutzer wie Wanderer, Radfahrer und Jogger, dass wenigsten die gröbsten Unebenheiten und die tiefsten Fahrrinnen von den Verursachern wieder beseitigt werden. Da diese Ausbesserung auf dem Weg zwischen Cradefeld und Pönitz nach dem Winter zunächst ausblieb, beschwerte sich Birgit Kramer mehrfach bei der Saat-Gut Plaußig Voges KG. Die Erzieherin radelt auf dem Pfad zwischen Feld und Staditzwald regelmäßig zum Pönitzer Kindergarten und hat das Zerfahren dieses Weges mit „riesengroßen Traktoren“ der Voges KG mitbekommen.

Wegehobel waren im Einsatz

„Trotz der Anrufe hatte sich nichts getan. Dann lag plötzlich an verschiedenen Stellen Bauschutt in den Fahrrinnen. Jetzt ist es noch schwieriger mit dem Fahrrad, man muss dem Müll ausweichen oder absteigen. Manch einem ist hier schon der Reifen kaputt gegangen“, erzählt die Tauchaerin. Auch die Spaziergänge mit den Knirpsen aus der Kita werden durch den Schutt behindert. Die 50-Jährige hatte den Landwirtschaftsbetrieb in Verdacht, auf diese Weise den Weg bearbeitet zu haben.

„Wir waren das nicht“, versichert Voges-Betriebsleiter Jan Berthold. Stattdessen seien vor rund drei Wochen Kollegen zweimal mit dem sogenannten Wegehobel die Strecke abgefahren, um den Weg wieder etwas zu glätten: „Schwere Profileisen schieben die zur Seite gedrückte Erde wieder in die Spuren. Besser geht es nicht, mehr gibt der Untergrund nicht her. Außerdem wird der Weg auch vom Stadtforst genutzt.“

Stadtförster Martin Opitz verweist zunächst darauf, dass der Weg der Stadt Taucha gehört und sagt dann: „Ja, der Landwirt und wir nutzen ihn als Wirtschaftsweg. Wenn beim Rausziehen der Stämme unsere Technik tiefe Spuren hinterlassen, dann glätten wir den Weg auch, wenn es notwendig ist. Aber Bauschutt haben wir dort nicht hingeschafft, das ist schlicht illegale Müllentsorgung unter dem Deckmantel der Wegebegradigung.“

Allgemeinheit trägt Kosten

Das sieht auch Tauchas Bauhofchef Marco Haferburg aus der Stadtverwaltung so. Der öffentliche Feld- und Waldweg fällt in seine Zuständigkeit: „Eine Anzeige läuft wahrscheinlich ins Leere. Es wird wohl so werden, dass wir den Bauschutt, wie auch anderen Müll in der Landschaft, auf Kosten der Allgemeinheit einsammeln und entsorgen müssen.“

Es geht auch anders: Auf dem Weg zwischen Steinertsberg und Staditzteich hat der Bauhof Taucha Unebenheiten und Schlammlöcher mit einem Mineralgemisch aufgefüllt. Quelle: Olaf Barth

Wie ein solcher Weg korrekt ausgebessert werden kann, lässt sich ebenfalls nahe dem Staditzwald besichtigen. Zwischen Steinertsberg bei Cradefeld und dem Staditzteich wurde großflächig ein Mineralgemisch verteilt. Damit wurden zur Freude von Joggern und Wanderern Unebenheiten und Schlammlöcher beseitigt. Auf eine ähnliche Verfahrensweise bei dem anderen Weg Richtung Pönitz macht Haferburg keine Hoffnung: „Dazu haben wir weder Zeit noch Kapazitäten. Da gibt es in Taucha andere Probleme als diesen Feldweg.“

Von Olaf Barth