Unfallgefahr in Taucha: Verbotsschilder statt Verkehrsspiegel

Taucha

Wer in Taucha jetzt von der Lindnerstraße kommend in die Portitzer Straße abbiegen will, darf nicht mehr die kurze Durchfahrt vor dem Modehaus Fischer nutzen. Am Dienstag stellte der Bauhof entsprechende Verbotsschilder auf. Wegen eines Unfalls hatte die SPD für die Gefahrenstelle aufgrund der schwer einsehbaren Straße einen Verkehrsspiegel und den Wegfall von Parkplätzen gefordert.

Künftig nur noch 30 Stundenkilometer

Die Stadt löste das Problem dann mit dem Einfahrverbot. Wenige Meter weiter ist das Abbiegen auf die Portitzer Straße mit besserer Sicht möglich. Wie Jens Rühling, der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, auf LVZ-Nachfrage mitteilte, werden zudem noch in der Portitzer Straße zwischen B 87 und Trogbau in beiden Richtungen wegen des schlechten Straßenzustandes 30er-Schilder aufgestellt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gelte aber nur bis zum Ende des geplanten Kreuzungsausbaus. In dessen Zuge werde auch dieser Teil der Portitzer Straße saniert.

Von Olaf Barth