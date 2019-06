Taucha

Im Herbst wollen das Gärtner-Kollektiv Ackerilla und die Genossenschaft Kulturland rund 15 Hektar Ackerfläche in der Leipziger Tieflandsbucht nördlich der Parthe kaufen. Ab Frühjahr 2020 sollen dann auf dem Acker an rund 200 Mitglieder Ernteanteile vergeben werden. Insgesamt benötigen die Initiatoren der Solidarischen Landwirtschaft 400.000 Euro für den Landkauf und weitere 200.000 Euro, um auf den Flächen einen neuen Gärtnerhof zu begründen.

Mit der eingeworbenen Summe soll die Ackerfläche langfristig vor Bodenspekulation geschützt und eine ökologische und faire Landwirtschaft für Jungbauern gesichert werden, teilte das Kollektiv mit. Für die Bewirtschaftung durch die solidarische Landwirtschaft benötige das Kollektiv 200.000 Euro Nachrangdarlehen. An dem Kauf beteiligen sich auch das Netzwerk für solidarische Ökonomie Leipzig und die Stiftung Partheland in Sehlis. Durch Anteile an der Genossenschaft für den Landbau können sich Interessierte finanziell an dem Projekt beteiligen.

Informationsveranstaltung am 16. Juni

Am Sonntag, dem 16. Juni, informiert die Kulturland eG auf ihrer Generalversammlung auf dem Rittergut Schloss Taucha, Haugwitzwinkel 1, von 13 bis 16 Uhr über das Projekt und bietet eine Führung über die Fläche in Sehlis an. Um eine Anmeldung wird unter info@kulturland.de gebeten.

Interessierte können sich außerdem auf der Ökofete im Clara-Zetkin-Park am Sonntag am Infostand der Leipziger Solawis über das Projekt informieren.

Von ebu