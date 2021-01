Verbindungsweg am Dewitzer Teich soll öffentlich bleiben

Taucha

Der Investor Hanno Strang hat seine Ankündigung wahr gemacht und die Absperrung am Dewitzer Dorfteich wieder wegräumen lassen. Das Gelände ist zwar sein Privatbesitz, doch der Weg wird seit jeher öffentlich auch als sicherer Schulweg genutzt. Wie berichtet, setzen sich Anwohner mit Unterstützung der Grünen-Fraktion des Stadtrates dafür ein, dass dies auch so bleibt. Allerdings korrigiert Fraktionschef Fridtjof Erbs eine frühere Aussage: „Bei meinem Bedauern, dass alle Anträge an die Stadt, den Weg öffentlich zu widmen, bisher nicht gefruchtet hätten, gab es offenbar ein Missverständnis. Denn mir ist sehr wohl klar, dass die diesbezüglichen Anträge mit Einreichungsfrist 31. Dezember 2020 noch gar nicht wirksam werden konnten. Die Aktion habe ich selbst ja erst am 4. Dezember initiiert.“ Allerdings sei zu bedauern, dass der Weg nicht schon in früheren Jahren öffentlich gewidmet wurde.

Pfad soll ins Verzeichnis

Das soll nun offensichtlich nachgeholt werden. In der jüngsten Stadtratssitzung verwiesen Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias und Bauhofchef Marco Haferburg auf ein entsprechendes Verfahren. Dieses war bereits im Juni 2020 mit einer Bekanntmachung im städtischen Amtsblatt begonnen worden. Darin war aufgerufen worden, bis Ende des Jahres der Kommune schriftlich mitzuteilen, welche Straßen, Wege und Plätze in ein Bestandsverzeichnis aufgenommen werden sollen. Die eingegangenen Mitteilungen werden nun laut Zacharias ausgewertet. Auf jeden Fall befinde sich der Weg zwischen „An den Höfen“ und „Teichgasse“ am Dorfteich Dewitz mit unter den Anträgen.

Ein Jahr bis zur Entscheidung

Wie Haferburg ausführte, war dieser Verbindungsweg nicht Bestandteil der Erstanlage des Straßenbestandsverzeichnisses für Ortsstraßen im Jahr 1994 und auch nicht für die „Beschränkt öffentlichen Wege und Plätze“ im Jahr 2006. „Der Weg war jedoch unzweifelhaft ,tatsächlich öffentlich‘, da es jedermann zu jeder Zeit möglich war und ist, diesen Weg zu benutzen“, so Haferburg. Die Stadtverwaltung Taucha könne nun das betreffende Bestandsverzeichnis bis spätestens 31. Dezember 2022 anlegen beziehungsweise ergänzen. Über die vorliegenden Anträge soll entsprechend der Übergangsvorschrift des Sächsischen Straßengesetzes binnen eines Jahres entschieden werden. Haferburg: „Da es sich um aktuell laufende Verwaltungsverfahren handelt, können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden.“ Wenn der Weg in das Bestandsverzeichnis mit aufgenommen wird, dann sei er auch für alle Zeit rechtskräftig ein öffentlicher Weg – sofern nicht jemand dagegen klagt. Dann muss ein Gericht entscheiden.

Von Olaf Barth