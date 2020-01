Vereine machen Lust aufs Doppeljubiläum

Taucha

Die Gäste des Tauchaer Neujahrsempfanges wurden nicht nur mit prachtvollen Klängen der Tauchaer Jagd- und Parforcehornbläser begrüßt, sondern auch mit historisch gekleidetem Volk. Mitglieder des Schlossvereins boten in historischen Gewändern Brot und Salz zur Begrüßung an, sorgten mit Hellebarden für Geleitschutz und bewachten eine Spendenbox. Für den ersten Lacher sorgt am Freitagabend in der mit über 400 Gästen voll besetzten Mehrzweckhalle dann ein glänzend aufgelegter Roman Knoblauch. Der Tauchaer Moderator bat einen unbekannten Autobesitzer, sein Fahrzeug aus der Feuerwehrzufahrt zu entfernen: „Es ist ein Mini. Er ist rot. Vielleicht gehört er ja zur Nachwuchsfeuerwehr.“ Der Saal lachte, ebenso bei der Ankündigung, nach zehn Minuten werde der Mini versteigert.

Zur Galerie Beim diesjährigen Neujahrsempfang in Taucha drehte sich alles um das Doppeljubiläum. Vereine zeigten Ausschnitte aus ihren Programmen, mit denen 850 Jahre Stadt und 800 Jahre Rittergutsschloss gefeiert werden.

Diesmal ohne große Rede eröffnet Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) den Neujahrsempfang. Der Abend solle ganz im Zeichen des diesjährigen Tauchaer Doppeljubiläums stehen: 850 Jahre Stadt, 800 Jahre Rittergutsschloss. „Es gibt viele, teils exklusive Veranstaltungen in diesem Jahr sowie einige Jubiläen.“ Meier würdigt die Vereine für all das, was sie im Festjahr präsentieren werden. Und er begrüßt neben allen Gästen im Saal auch Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), mit Ralf Berger den Präsidenten des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die Bürgermeister-Kollegen aus Schkeuditz, Eilenburg und Rackwitz – Rayk Bergner, Ralf Scheler und Steffen Schwalbe. Dann gehört die Bühne auch schon den Vereinen, die für Veranstaltungen im Jubiläumsjahr werben.

Dokfilm über Taucha

Zum Auftakt singt der Männerchor. Das Ensemble feiert am 2. Mai seinen 70. Geburtstag sowie 175 Jahre Bürgergesangsverein Taucha. Alsbald füllt sich die Bühne noch mit den Frauen und Männer des Volkschores. Nach einem gemeinsamen Lied entführt der Volkschor das Publikum mit „Freude schöner Götterfunken“ in himmlische Sphären. Nach reichlich Beifall geht es mit Tauchas Linedance-IGeln vor der Bühne weiter. Damit werben sie für die Veranstaltung „ Taucha tanzt“ am 16. Mai, an der unter anderem auch die Tauchaer Black-Hill-Dancers teilnehmen werden.

Eine weitere Premiere kündigt Knoblauch gemeinsam mit Tauchas jungen Filmemacher Jonas Juckeland an. Der 22-Jährige hat mit der Leipzigerin Rosa von Ochsenstein (21) einen Dokumentarfilm über die Parthestadt gedreht: „Kleine Stadt, großes Herz“. Beide erlernen derzeit in Leipzigs Media City den Beruf des Mediengestalters für Bild und Ton. Am 9. Mai wird in der Kulturscheune der Film erstmals aufgeführt. Ein Trailer auf der großen Leinwand in der Halle macht darauf richtig Lust und sorgt schon mal für Lachen und viel Beifall unter den Besuchern.

Deutsche Meisterschaften

Noch einmal erklingen die Instrumente der Tauchaer Jagd- und Parforcehornbläser. Das preisgekrönte Ensemble hat anlässlich des Doppeljubiläums dieses Jahr die Deutschen Meisterschaften der Bläser nach Taucha geholt und lädt dazu vom 21. bis 23. Mai zu den Veranstaltungen ein. Eine „Deutsche Bestenermittlung“ gibt es an der Parthe auch am 7. und 8. November. Gastgeber für den Deutschen Sportakrobatik Bund ist der Akrobatik Club Taucha. Warum sich Tauchas Sportlerinnen selbst gute Chancen aufs Treppchen ausrechnen, zeigt eine ihrer Gruppen eindrucksvoll auf der Bühne: Sprünge, Saltos, Pyramiden und grazile Bewegungen zur Musik. Nicht ganz so dynamisch bewegt sich im Anschluss die Gewandgruppe des Tauchaer Schlossvereins. Gediegen schreitet die Gruppe zu mittelalterlicher Musik und tanzt ihren Reigen im Kreis. Doch dann plötzlicher Rhythmus-Wechsel: Zum Village-People-Song „Y.M.C.A“ rocken sie los und ziehen lachend und winkend aus der Halle – schöner Spaß.

Riesenrad und Eislauffläche

Nun holt sich Knoblauch den Leipziger Veranstaltungsmanager Bernd Hochmuth auf die Bühne. Klar, jetzt geht es um Höhepunkte beim Stadtfest im Jubiläumsjahr. Ein kurzer Film stimmt darauf ein. Nicht alles kann genannt werden, nur so viel: Es wird am letzten Augustwochenende ab Donnerstag einen Tag länger gefeiert. Eine Festveranstaltung in der St. Moritz-Kirche mit dem Jugendsinfonieorchester sei der erste Höhepunkt. Hinzu komme eine Nacht mit angesagten DJs fürs jüngere Publikum. Ein Riesenrad wird aufgestellt, Hochseilartisten sorgen für atemberaubende Shows, The Firebirds, Fancy, Nightfever, Karussell und Olaf Berger treten auf. Und noch eine Neuigkeit wird verkündet: Vom zweiten bis vierten Advent soll es in Taucha eine überdachte Eisbahn geben. Finanziert wird dies von Sponsoren der Leipziger Icefighters als Dankeschön für die Gastfreundschaft in Taucha, wo das Eishockey-Team einige Jahre seine Heimspielstätte hatte.

Nun wurde es Zeit für das vom Tauchaer Gerichtsschänke-Team angerichtete Buffet. Wer nicht rechtzeitig zu Bier und Häppchen fand, stand bald noch einmal im Dunkeln: Eine musikalisch untermalte Lasershow sorgte für ein farbenfrohes Spektakel. Doch dann gab es wieder Licht, es konnte weiter bis tief in die Nacht gegessen, getrunken und in lockerer Runden geplaudert werden.

Von Olaf Barth