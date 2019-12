Verkaufsoffene Sonntag für Taucha stehen fest

Taucha

Auch im kommenden Jahr wird es in Taucha einige verkaufsoffene Sonntage geben. Eine Neuerung ist unter anderem, dass erstmals eine Veranstaltung in der Innenstadt mit einer Aktion am Stadtrand im Gewerbegebiet „An der Autobahn“ verknüpft wird und somit in beiden Bereichen die Geschäfte öffnen dürfen. Konkret betrifft das am 27. September das innerstädtische Tauchaer Kartoffelfest, das nun mit dem Herbstmarkt im Gewerbegebiet „An der Autobahn“ verknüpft wird. Besucher können per Kremser zwischen beiden Veranstaltungsorten pendeln. Nach einer Beratung zwischen Stadtverwaltung, mehreren Händlern und einem Vertreter der IHK Leipzig habe man sich auf diese Variante geeinigt, heißt es in der Beschlussvorlage. Beim letzten Mal hatte es diesbezüglich Kritik gegeben.

Zweimal im August offen

Des Weiteren dürfen Händler im Gewerbegebiet „An der Autobahn“ anlässlich eines Neujahrmarktes am 26. Januar öffnen. Die verkaufsoffenen Sonntage am 9. August zum „Ancient Trance Festival“ sowie am 30. August zum Stadtfest betreffen wieder das gesamte Stadtgebiet. Anders verhält es sich am 29. November. An dem Tag dürfen zum Weihnachtsmarkt nur die Innenstadthändler ihre Geschäfte öffnen. Die Stadträte stimmten in ihrer jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit für diese Sonntagsöffnungszeiten.

Von Olaf Barth