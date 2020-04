Verkehrssicherung im Waldenauer Wald

Taucha

Wer auf der Portitzer Straße Richtung Thekla fährt, befindet sich kurz hinter der Firma Noweda schon in Leipzig. Fortan heißt die Straße Tauchaer Straße. Links erstreckt sich bereits die Häuserreihe des Leipziger Stadtteils Portitz. Doch rechter Hand gibt es noch einmal ein Stückchen Taucha: die Siedlung Waldenau. Und zwischen diesem Stadtteil und der Tauchaer Straße erstreckt sich bis zum Portitzer Moränenweg auf rund 1,2 Hektar ein Wäldchen, in dem Ende Februar ein massiver Einschlag erfolgte. Bis zum heutigen Tag warten in der Zufahrtstraße „Zur Waldenau“ die Baumstämme auf ihren Abtransport.

Windwurf beseitigt

„Das Holz kommt in die Papier- und Zellstoffverarbeitung. Ich habe der Firma sechs Monate Zeit zum Abholen gegeben“, sagte am Mittwoch Geschäftsführer Wolfram Behr von der Behr Projekt GmbH, der das Wäldchen gehört. Sowohl das Verkehrsamt der Stadt Leipzig als auch zuletzt die Stadt Taucha hätten auf die Schäden im Wald sowie auf die Verkehrssicherungspflicht aufmerksam gemacht. Die Stürme der letzten Jahre hatten dem alten Pappelbestand mächtig zugesetzt. „Die Verkehrssicherung war dringend notwendig. Es gab nahe der Straße und der Wohnbebauung sehr viel Windwurf“, erklärte Kathrin Gottschalk aus dem Tauchaer Rathaus. Die Altbestände sollen nun durch neue Baumarten ersetzt werden, sodass unter anderem mit Eichen oder Ahornbäumen ein stabiler Mischlaubwald entsteht.

Die Arbeiten in dem Wäldchen bei Waldenau haben ihre Spuren hinterlassen. Quelle: Olaf Barth

Aufforstung gestartet

Ronny Ehlert von der Forstaufsicht des Landratsamtes Nordsachsen sieht den Holzeinschlag laut sächsischem Waldgesetz als zulässig und nicht zu beanstanden an. „Es wurde eine selektive Entnahme von Pappel-Starkholz mit deutlichen alters- und witterungsbedingten Schädigungen vorgenommen“, so Ehlert. Bei dieser Maßnahme ist allerdings auch ein circa 15 Meter breiter Streifen zu Waldenau hin vollständig abgeholzt worden. Diese kahl geschlagene Fläche muss der Waldbesitzer laut Ehlert innerhalb von drei Jahren wieder aufzuforsten. Doch das Anlegen eines von Ehlert erwähnten Strauchsaumes ist schon passiert, wie anhand der ins Erdreich gebrachten, circa einen Meter hohen Stecklinge zu sehen ist.

Auf dem völlig abgeholzten Streifen wurden bereits Stecklinge in den Boden gebracht. Quelle: Olaf Barth

Schonender ging es nicht

Im Wald selbst liegt noch immer Bruchholz und der teils heftig zerfurchte Boden zeigt massive Spuren der Fahrzeuge, mit denen hier gearbeitet wurde. „Bedingt durch die Größe der Bäume und ihres von Trockenheit und anzunehmenden Pilzbefalls geprägten Zustandes sowie der daraus resultierenden Bruchgefahr ist eine andere, schonendere Technologie nicht möglich. Insbesondere unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes und der Absicherung der Straße ist ein entsprechender Technikeinsatz notwendig“, erklärt Ehlert das Vorgehen der Firma und sieht daher keinen Grund zur Beanstandung. In aller Regel sei zudem bereits nach kurzer Zeit die Bodenvegetation soweit entwickelt, dass die Spuren der Technik verschwunden sind. Ehlert: „Der Wald wird etwas länger brauchen, dafür aber jung und gesund neu entstehen.“

