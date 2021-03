Vierbeiner blockieren kurzzeitig Ortsverbindungsstraße

Taucha

Autofahrer staunten am Mittwoch dieser Woche nicht schlecht, als sie zwischen Taucha und Panitzsch zeitweilig von vierbeinigen „Verkehrshindernissen“ gestoppt wurden. In aller Seelenruhe beschnupperten die offenbar nahe der Plösitzer Straße bei Panitzsch aus einem Feldgatter ausgebüchsten Schafe und Ziegen den Asphalt. Was sie da Leckeres zu finden glaubten, bleibt ihr Geheimnis. Von den aus beiden Richtungen langsam anrollenden oder auch hupenden Fahrzeugen ließen sich die Tiere überhaupt nicht stören. Wie auf Kommando spurteten sie dann aber plötzlich ein paar Meter Richtung Taucha weiter, um dann auf der Straße das nächste Päuschen einzulegen. Da half nur eins: Geduldig bleiben und eine Lücke abpassen.

Von Olaf Barth