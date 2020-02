Vollsperrung Am Dingstuhl in Taucha: Neue Wasserleitung kommt, marode Straße bleibt

Taucha

Die Leipziger Wasserwerke (LW) planen vom 30. März bis voraussichtlich Ende Mai die Sanierung der Trink- und Mischwasserleitungen in der Straße Am Dingstuhl zwischen Eilenburger und Dewitzer Straße. „Konkret wird der vorhandene Mischwassersammler auf etwa 330 m Länge überwiegend mittels Schlaucheinzug saniert. Auf Grund des guten Bauzustandes bleiben die Schachtbauwerke erhalten und werden lediglich im Fugenbereich renoviert“, erklärt auf LVZ-Anfrage LW-Sprecherin Katja Gläß. Zudem werde die etwa 360 Meter lange Trinkwasserleitung im geschlossenen Bauverfahren komplett ausgetauscht. Die Wasserwerke investieren in die Maßnahme nach eigenen Angaben rund 800 000 Euro, wobei etwa 100 000 Euro aus Landesmittel. von der Sächsischen Aufbaubank kommen.

Kita bleibt erreichbar

„Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt. Die Zufahrt zur Kita wird aber stets möglich sein, am Anfang über die Eilenburger Straße und am Ende der Bauarbeiten über die Dewitzer Straße“, so Gläß. Abends und in den Nachtstunden sowie an den Wochenenden sollen außerhalb der Bauzeiten auch die anderen Grundstücke mit Autos zu erreichen ein. Gläß: „Während der Bautätigkeiten ist dies gegebenenfalls nur in Abstimmung mit dem Baubetrieb möglich. Zu den Details der Sperrung informieren wir die Anlieger aber noch separat.“

Normalerweise schließt sich an solchen Arbeiten der Wasserwerke meist auch gleich eine Straßensanierung an. Doch im Fall dieser Kreisstraße passiert das nicht. Ursprünglich wollte der Landkreis Nordsachsen die über Am Dingstuhl und Geschwister-Scholl-Straße verlaufende und in teils eine desolaten Zustand befindliche K 7422 ja grundhaft ausbauen, doch scheitert das momentan an ungeklärten Grundstücksfragen. Ohne deren Klärung kann der ungünstig versetzte Kreuzungsbereich Dingstuhl/Dewitzer Straße/ Geschwister-Scholl-Straße nicht begradigt werden. Und so lange das nicht möglich ist, sieht das Landratsamt keine Möglichkeit, die Kreisstraße entsprechend der Vorschriften auszubauen.

Landkreis saniert nicht

Bezüglich des von Gläß angekündigten vorhabens, teilte das Landratsamt deshalb lediglich mit: „Bei der geplanten Baumaßnahme der Wasserwerke Am Dingstuhl ist das Straßenbauamt nicht beteiligt. Zwischen den Wasserwerken und dem Landratsamt (LRA) Nordsachsen existiert diesbezüglich ein Nutzungsvertrag für die Straße. In dem ist geregelt, wie diese nach dem Verlegen der neuen Leitungen aufgebaut sein muss.“ Und das bedeutet laut LRA, dass die Straße für die verkehrliche Nutzung mindestens wieder in den Zustand wie vor der Baumaßnahme hergestellt werden muss.

Von Olaf Barth