Klaus-Dieter Münch ist in Taucha kein Unbekannter. Jahrzehnte bestimmte er nach der Wende als CDU-Chef und Abgeordneter die Stadtpolitik mit, ist im Ortsverband Ehrenvorsitzender und leitet die Senioren-Union im Landkreis. Doch zuletzt war es auch aus gesundheitlichen Gründen recht ruhig geworden um den 85-Jährigen. Bis gestern, da meldete sich der ehemalige Friseurmeister und schwärmte regelrecht von seinem Erlebnis im Impfzentrum des Landkreises Nordsachsen. Dieses war als eines von 13 des Freistaates in der Stadthalle der Stadt Belgern-Schildau eingerichtet worden.

Eine Stunde Autofahrt

„Die DRK-Leute und die Soldaten waren sehr nett und zuvorkommend, ausgesprochen höflich. Als meine Frau und ich dort ankamen, erhielt ich gleich einen Rollstuhl. Wir wurden sehr gut betreut. Man muss auch mal loben, man kann nicht immer nur meckern“, sagt am Montag Münch gegenüber der LVZ. Von seiner Tochter waren er und Ehefrau Gisela (85) Sonntagvormittag zum Impftermin gefahren worden. Warum nach Belgern und nicht zum Impfzentrum quasi vor der Haustür auf Leipzigs Neuer Messe? Von Taucha bis zur Neuen Messe sind es acht Kilometer, mit dem Auto ist das in zwölf Minuten geschafft. Für die rund 55 Kilometer nach Belgern hinter Torgau wird knapp eine Stunde Autofahrt benötigt.

„Meine Tochter hatte 14 Tage lang versucht, online für die Messe einen Termin für uns zu bekommen, ist aber immer wieder rausgeflogen. In Belgern hatte es ziemlich schnell geklappt. Jubelnd kam sie mit dem Termin zu uns und sagte, jetzt können wir ihr einen ausgeben.“ Am 23. März ist dann der zweite Termin, natürlich wieder in Belgern, der Standort kann nach dem ersten Termin nicht mehr gewechselt werden.

Derzeit keine neuen Termine

Bei der ersten Terminvergabe können Impfwillige das bevorzugte Impfzentrum für beide Termine angeben. Am Montag war es allerdings schon wieder so, dass es aufgrund des noch nicht ausreichenden Impfstoffs für über 80-Jährige weder in Leipzig noch in Belgern neue Termine gab, oder, wie es konkret hieß, „nur vereinzelt“. Die freundliche Stimme an der Hotline bat um Verständnis und um Geduld. Die bereits bei der Online- oder telefonischen Anmeldung erhaltenen Vorgangsnummern als Registrierung sind ein halbes Jahr gültig. Mit dieser per E-mail oder telefonisch erhaltenen Nummer können dann wieder online oder telefonisch die konkreten Termine vereinbart werden. Für Ehepaare lässt sich mit deren Vorgangsnummern ein gemeinsamer Paar-Termin vereinbaren, sobald es wieder möglich ist. Oft erledigen das ja jüngere Helfer aus der Familie für ihre betagten „Leutchen“.

Bald mobile Impfzentren?

Vielleicht gibt es in Nordsachsen bald Alternativen zur Fahrt in die Impfzentrum: „Ich würde mobile Impfzentren sehr begrüßen, gerade auch für die Älteren“, sagt Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) und hofft auf ein entsprechendes Angebot auch für die Region Taucha. Nächsten Dienstag, in der turnusmäßigen Bürgermeisterberatung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, könnte es dazu vielleicht nähere Informationen geben. „Da ist die zuständige Staatsministerin Petra Köpping mit zugeschaltet, dann wird auch über mobile Impfzentren gesprochen“, ist sich Meier sicher.

