Vorjahressieger gewinnt auch beim 9. Mimo Dirt Jam in Taucha

Taucha

Spektakuläre Sprünge auf einer top präparierten Anlage erlebten Sportler und Zuschauer beim 9. Mimo Dirt Jam in Taucha. Als Contest der Mountainbike World Tour zog die Veranstaltung erneut zahlreiche Profis in die Parthestadt, die hier vor einer strengen Fachjury mit den Rädern durch die Luft wirbelten und ihre Tricks zeigten. In der Profi-Klasse gewann wie im Vorjahr der 17-jährige Tobey Miley aus Lohne. Er lag auch in der Kategorie Bester Trick mit einem sogenannte 360 Tailwhip to Barspin ganz vorn. Dabei dreht sich der Sportler hoch in der Luft 360 Grad um die eigene Achse und dreht dabei zusätzlich das Bike vor sich, ehe er zum Schluss eine weitere Lenkerdrehung hinzufügt. Die Gesetze der Schwerkraft scheinen in diesen Sekundenbruchteilen außer Kraft gesetzt. Auf Platz 2 folgte der Leipziger Jonas Grau, Nick Schubarth aus Köln wurde Dritter.

Regen störte nicht

„Die Veranstaltung verlief super. Aus Sicht der Organisatoren und Fahrer war es ein sehr gelungenes Event. Das Hygienekonzept hat funktioniert, es gab, soweit ich weiß, keine Vorkommnisse. Die Besucher haben auch gut mitgemacht und alles eingehalten“, freut sich Organisator Niels Gehrke von der Radsportabteilung der TSG 1861 Taucha. Der 26-Jährige ist im Gegensatz zu den Vorjahren dieses Mal auch gestartet und kam auf Platz sieben unter den zehn Profis. Der gelegentliche Regen vormittags habe nicht gestört, sondern vielmehr der Stabilität der Rampen gut getan, da sie so optimal gewässert waren.

Saltos wie dieser waren beim 9. Mimo Dirt Jam in Taucha einige zu sehen. Schwung geholt wurde auf der steilen Rampe am Start. Quelle: verein

Höhepunkte zum Jubiläum

Mehr als 30 junge Radsportler gingen beim Nachwuchs-Wettbewerb und beim Pumptrack-Rennen an den Start. „Diese Riesen-Nachfrage zeigt, dass unser Sport immer mehr im Trend ist. Wir hoffen, dass dies uns auch bei den Problemen mit den Ämtern hilft und wir die Anlage in Taucha weiter entwickeln können“, sagt Gehrke. Denn bis zum kleinen Jubiläum, dem 10. Mimo Dirt Jam 2021, muss am Bebauungsplan und an der Anlage nachgebessert werden. Das war wenige Tage vor dem Wettbewerb bei einem Termin im Eilenburger Bauordnungsamt festgelegt worden. „Im nächsten Jahr, wenn dann auch die Teilnahme und Anreise durch Corona nicht mehr erschwert ist, wollen wir noch mehr nationale und internationale Spitzenfahrer einladen. Außerdem werden wir einige spektakuläre Aktionen mit Schauwert fürs Publikum vorbereiten“, plant Gehrke bereits einige Höhepunkte für die Jubiläumsveranstaltung.

Von Olaf Barth