„Wahnsinn“: Flüchtende Autodiebe rasen durch Taucha

Taucha

Es war Donnerstag, 6.45 Uhr. Bei Grün fährt ein Tauchaer mit seinem Opel Movano aus Richtung Sparkasse kommend über die B 87-Ampelkreuzung in der Graßdorfer-/ Leipziger Straße. Er will zu seinem Arbeitsplatz in Markranstädt und wird plötzlich Zeuge einer wilden Verfolgungsjagd. „Von rechts raste ein Taxi, ein VW Caddy, auf die Kreuzung zu. Trotz Rot bog es Richtung Autobahn ab, bekam die Kurve nicht und kracht seitlich in meinen Kastenwagen. Der Fahrer gibt wieder Gas und düst davon, drei Polizeiautos mit Blaulicht hinterher, die haben alle die Kurve gekriegt“, berichtet der selbstständige Elektromonteur. „Was einem da in Bruchteilen von Sekunden durch den Kopf geht, passt in kein Buch“, sagt der ehemalige Tauchaer Ringer. Just an dem Tag wurde er 47 Jahre alt: „Ein schönes Geburtstagsgeschenk ...“

„Irre, wie da einer mit dem Leben der anderen spielt“

Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen: „Es geht nicht um mich, mit dem Wahnsinn habe ich nichts zu tun. Ich bin froh, dass in Taucha niemand zu Schaden gekommen ist. An dieser Kreuzung gehen sonst so viele Menschen über die Straße. Schulkinder, Senioren, Mütter mit Kinderwagen – es ist irre, wie da einer mit dem Leben der anderen spielt.“ Sein Werkstattwagen habe den Unfall mit Blechschaden überstanden. „Der wiegt 35 Tonnen, es hat ihn durchgeschüttelt, aber er ist stehengeblieben, hinten hatte ich natürlich das blanke Chaos, es war nichts mehr von meiner Werkzeug-Ordnung zu sehen. Mir selbst ist nichts passiert“, erzählt der Handwerker, der nach der Unfallaufnahme durch die Polizei seinen Weg zur Arbeit fortsetzte. Am Freitag hat er das Fahrzeug ausgeräumt und dem Gutachter vorgestellt.

Anzeige

An dieser Kreuzung in der Graßdorfer-/Leipziger Straße spielte sich Donnerstagfrüh in Taucha eine wilde Verfolgungsjagd ab. Ein Autodieb flüchtete auf der B 87 und verursachte einen Unfall, weil er bei Rot nach rechts abbog. Quelle: Olaf Barth

Weitere LVZ+ Artikel

Autodiebe mit GPS geortet

Am Donnerstagabend gab es die offizielle Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig zu den Hintergründen der Verfolgungsjagd. Demnach waren in Sachsen-Anhalt zwei VW Caddys einer Taxizentrale gestohlen und mittels GPS in der Graßdorfer Straße/Höhe Netto-Markt aufgespürt worden. „Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, wendete einer der beiden Caddys schlagartig und entfernte sich in Richtung Merkwitz. Dabei fuhr er immer wieder in den Gegenverkehr und zwang entgegenkommende Fahrzeuge, stark abzubremsen und auszuweichen“, schilderte die Polizei. Die Flucht durch mehrere Ortschaften habe schließlich in Gallen an einer taktischen Sperre mit Polizeifahrzeugen geendet. Am Steuer habe ein 15-jähriger Jugendlicher serbischer Nationalität gesessen, der ohne Fahrerlaubnis und mit gebrochenem linken Arm unterwegs war. Die Polizei beschlagnahmte Auto, Mobiltelefon und zwei andere VW-Schlüssel. Zudem stand der Jugendliche unter Drogen und hatte im Schuh versteckt auch noch ein Tütchen bei sich.

Beide Fahrer festgenommen

Das zweite Caddy-Taxi war in den Unfall auf der Kreuzung verwickelt. Während der Verfolgungsfahrt durch Taucha touchierte es zweimal ein Polizeifahrzeug, ehe der Flüchtige durch eine Sperre mit zwei Polizei-Wagen gestoppt werden konnte. Beim Versuch durchzubrechen, wurde eine Beamtin leicht verletzt. Am Steuer saß ein 20-jähriger Deutscher ohne Führerschein. Ein 15-jähriger Landsmann saß daneben. Beide standen laut Polizei unter dem Einfluss von Cannabis. In dem Auto wurden ein weiterer Fahrzeugschlüssel, eine geringe Menge Cannabis sowie nicht zugelassene Pyrotechnik gefunden. Bei der Verfolgungsjagd sei an beiden Polizeifahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro entstanden. Die beiden Fahrer wurden vorläufig festgenommen und am Freitag einem Ermittlungsrichter in Sachsen-Anhalt vorgeführt. Sie müssen sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Betäubungsmitteln, des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie mehreren Diebstahlshandlungen verantworten.

Von Olaf Barth