Taucha

Eine Strecke von 15 000 Kilometern haben die „Waldenauer Stockenten“ bisher absolviert. Schnatternd zwar – aber weder fliegend noch schwimmend, wie man annehmen könnte. Nein, zu Fuß und zwar im Nordic-Walking-Stil als Laufgruppe aus der zu Taucha gehörenden Siedlung kurz vor Portitz. Täglich, von Montag bis Freitag, sind zehn lauffreudige Damen zwischen 64 und 83 Jahren zu einer etwa fünf Kilometer langen Runde unterwegs, meist Richtung Portitzer Parkstadt, Teichsiedlung und Lösegraben oder auch mal durch das Seegeritzer Wäldchen.

„Wo sind denn eure Skier?“

Vor 15 Jahren, zum alljährlichen Waldenauer Maibaumfest, kamen Sabine Dähnhardt und die inzwischen verstorbene Hannegret Ettel auf die Idee, sich regelmäßig zu bewegen. Die Frauen fanden schnell Gleichgesinnte und so lief man anfangs noch ganz locker und entspannt, manchmal sogar nur mit Flip-Flops an den Beinen, die ersten Kilometer. Als dann Ingrid Burckhardt bei der AOK einen Nordic-Walking-Lehrgang besucht hatte, ging es sportlicher zu, man besorgte sich ordentliche Spezialstöcke und lief von nun an in korrektem Laufstil und Schuhwerk, so wie es Übungsleiterin Burckhardt gelernt hatte. Anfangs wurden die Frauen belächelt. „Wo sind denn eure Skier?“, wurde gefrotzelt. Aber die Frauen verstehen Spaß – und sie nennen sich „Waldenauer Stockenten“. Männer sind in der Runde nicht dabei. „Einer ist mal mitgelaufen, aber wir waren ihm zu laut“, lachten die Läuferinnen, denn „wenn man uns nicht sieht, hört man uns“.

„Treffpunkt zehn vor acht am Stein“

Seit 15 Jahren heißt es an den Wochentagen: „Treffpunkt zehn vor acht am Stein“. Man müsse da schon manchmal den inneren Schweinehund besiegen, gaben sie zu, aber dann sind doch alle pünktlich an der markanten Stelle in der Siedlung. „Wenn es regnet, da telefonieren wir und sprechen uns ab. Ausgefallen ist fast nie ein Lauftermin, wir laufen auch im Winter und als mal große Hitze war, sind wir im Schatten geblieben“, berichtete Ingrid Burckhardt.

Die Frauen wohnen alle in Waldenau. „Als ich die Laufgruppe an meinem Haus in der Teichsiedlung vorbeilaufen sah, war eine Bekannte dabei. Seitdem gehöre ich auch dazu“, erzählte Jutta Rößler aus Portitz. Geheime Zeichen gibt es auch: „Wenn ihre Stöcke mal nicht am Haus lehnen, ist sie nicht da, dann laufen wir vorbei“, wissen die Frauen inzwischen.

Die Laufgruppe trifft sich nicht nur aus sportlichem Anlass, sitzt auch zu runden Geburtstagen oder auch mal einfach so zusammen. Im Urlaub gibt’s Nachbarschaftshilfe bei der Blumenpflege. Auch ehemalige Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen aufhören mussten, sind beim gemütlichen Teil der Treffs eingeladen.

Von Reinhard Rädler