Wasserwerke bauen Aufstellfläche für Wartungskräfte

Taucha

Schon seit einigen Tagen kündigen in der Dorfstraße zwischen den Tauchaer Stadtteilen Graßdorf und Cradefeld rot-weiße Baken und Halteverbotsschilder eine Baumaßnahmen an. Viele Bewohner hätten bereits gehofft, heißt es, dass sich die Telekom nun doch entschlossen hat, den Stadtteil wie die Dörfer ringsum mit Glasfaserkabeln bis ins Haus zu versorgen. Doch weit gefehlt, es bleibt beim Vectoring über Kupferkabeln, die am 14. April beginnenden Bauarbeiten haben nichts mit dem Breitbandausbau in und um Taucha zu tun.

Zwei Wochen Arbeit

Wie die LVZ aus dem Rathaus erfuhr, haben die Leipziger Wasserwerke (LW) die Baumaßnahme angemeldet. Sie wollen im Bereich ihrer Anlage nahe der Parthebrücke eine kleine Aufstellfläche errichten. Dort sollen Fahrzeuge für Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen der Wasserwerke Platz finden, teilte LW-Sprecherin Katja Gläß mit. 2017 waren dort ein neuer Düker, ein neues Regenüberlaufbecken sowie je ein Auslauf- und Drosselbauwerk gebaut worden. „Jetzt müssen Borde neu angelegt sowie Schotter und Rasengittersteine in den Boden gebracht werden. Das wird in etwa ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen“, so Gläß. Fußgänger müssen in dieser Zeit die Straßenseite wechseln. Autofahrer sollten besonders auch wegen der Kurve im Bereich des Wiesenweges besondere Vorsicht walten lassen.

Von Olaf Barth