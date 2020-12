Weihnachtlicher Lichtblick in Taucha

Taucha

Punkt 17 Uhr wird zu Heiligabend im Internet die zwölfminütige Sendung „Weihnachtlicher Lichtblick aus Taucha“ zum Anschauen freigeschaltet. Ideengeber, Produzent und Moderator ist der junger Tauchaer Filmemacher Jonas Juckeland. Der 23-Jährige hatte bereits mit Rosa von Ochsenstein (22) anlässlich des Tauchaer Doppeljubiläums 850 Jahre Stadt und 800 Jahre Rittergutsschloss eine Liebeserklärung an Taucha gedreht: „Kleine Stadt – Großes Herz“. Doch die Premierenveranstaltung fand bis heute wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Ein Fünkchen Hoffnung

„Natürlich sind wir Filmemacher von den abgesagten Veranstaltungen betroffen. Doch so schade die bisher ausgefallene Filmpremiere auch ist, so wollen wir doch ein Fünkchen Hoffnung verbreiten. Wir versuchen, das in unserem Film deutlich werdende Gemeinschaftsgefühl in der Stadt nun in der Weihnachtssendung erlebbar zu machen“, begründet Juckeland seine „Lichtblick-Idee“.

Anzeige

Botschaften von Promis

Der Tauchaer moderiert die zwölfminütige Sendung, interviewt Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) und lässt bekannte Tauchaerinnen und Tauchaer mit Weihnachtsbotschaften zu Wort kommen. Musikalisch untermalt werden diese kurzen Ansprachen von Annelie Hampel, die beim Spielen von „Stille Nacht, heilige Nacht“ in der St. Moritz-Kirche gefilmt wurde. Zu sehen ist dies alles Heiligabend ab 17 Uhr unter der Internet-Adresse www.jonasjuckeland.de/lichtblick2020.

Von Olaf Barth