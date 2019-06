Taucha

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Leipzig und Dresden ist nach Einschätzung von Innenminister Roland Wöller ( CDU) zwar angespannt. „Aber unter den 77 größten deutschen Kommunen liegen die beiden Städte unter den Top zehn mit den günstigsten Kosten”, sagte der Politiker am Freitag auf einer Veranstaltung der Baufirma Heil in Taucha.

Recht auf bezahlbaren Wohnraum

Es dürfe auch nicht übersehen werden, dass in manchen ländlichen Regionen die Leerstandsquote 20 Prozent betrage. „Den sächsischen Wohnungsmarkt gibt es also nicht.“ Wöller betonte, in Sachsen gebe es ein verfassungsmäßiges Recht auf bezahlbaren Wohnraum. Positiv sei, dass vor Kurzem auch auf Druck des Freistaates das Wohngeld erhöht und gleichzeitig dynamisiert worden sei.

Um dem Mangel an Wohnungen in Großstädten zu begegnen, „müssen wir bauen, bauen, bauen“, sagte der Minister. Das gelte auch für die ländlichen Regionen: „Es ist zumutbar, eine halbe Stunde Arbeitsweg in die nächste Stadt zu haben.” Scharf kritisierte er den vom Berliner Senat verordneten Mieterhöhungsstopp in der Hauptstadt. Er habe große Zweifel, „dass die Beseitigung des Eigentumsrechts“ juristisch überhaupt zulässig sei. Vor allem gehe von dieser Entscheidung das falsche Signal aus an Investoren, „die wir dringend brauchen, um den benötigten Wohnraum zu schaffen, denn sie werden verschreckt”.

Meier : Firma ist Aushängeschild

Geschäftsführer Christoph Heil betonte, dass die Baufirmen angesichts der guten Auftragslage zwar an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiteten, gleichwohl aber ein enormer Kostendruck herrsche. Die Baumaterialen seien in jüngster Zeit deutlich teurer geworden. „Daher müssen wir die Effizienz am Bau steigern“, sagte der Chef des 100 Mitarbeiter zählenden Unternehmens, das laut Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) ein Aushängeschild der Stadt ist. Da geht es laut Heil vor allem um eine Optimierung der Prozesse mit dem Ziel, ein papierloses Büro zu schaffen. Zudem „verfolgen wir das Projekt eines digitalen Bauhofes, um jederzeit den Überblick über das vorhandene Material zu haben”. Vorträge von Fachfirmen und Experten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) zeigten aktuelle Innovationstrends in der Baubranche auf.

Von Ulrich Milde