Taucha

Tauchas Jugendparlament (Jupa) startet am Samstag, 28. August, mit einem kostenfreien, öffentlichen Graffiti-Workshop. Ab 11 Uhr steht der Leipziger Profi-Sprayer Ilja van Treeck in der Fußgänger-Unterführung am Tauchaer Bahnhof bereit, um Interessenten in die hohe Kunst der Graffiti-Gestaltung einzuweihen. Der 34-Jährige hat in diesen Tagen bereits vorgelegt. Jetzt soll mit dem Projekt „Graffiti gegen Kriminalität“ eine modern umgesetzte Skyline von Taucha entstehen. Die Kulturstiftung des Freistaates fördert das Projekt mit 3000 Euro. Die Gesamtkosten in Höhe von 5000 Euro werden unter anderem von der Stadt Taucha, aus Spenden und vom Jupa beglichen. „Es war ein langer Weg, doch wir haben jetzt endlich alle Genehmigungen. Mit diesem Projekt möchte das Jugendparlament den illegalen Schmierereien entgegenwirken“, sagt Projektleiter Tom Richter.

Projekt wird fortgesetzt

Außerdem, so Richter weiter, soll mit der Aktion das Erscheinungsbild des Bahnhofes aufgebessert werden, „da die Station das Eingangstor zur Stadt ist, zumindest für Besucher, die mit der Bahn kommen“.

Das Jupa denke bereits an die Fortsetzung des Projektes in den nächsten Jahren und nehme dafür gern Spenden entgegen, um damit die nicht förderfähigen Kosten zu decken. Demnächst soll eine Trafostation der EnviaM am Lindner-Spielplatz mit dem Sprayer Nico Roth gestaltet werden. Die Kosten dafür übernehme das Energie-Unternehmen. Weitere Termine von Graffiti-Workshops sind auf Anfrage per E-Mail an jupa-taucha@gmx.de oder unter Telefon 0163 4845491 zu erfahren. Aufgrund des Wetters müssen laut Richter die Termine flexibel gehalten werden.

Von Olaf Barth