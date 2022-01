Zehn Millionen Euro für Tauchas Kernstadt

Taucha

Bis 2030 soll Tauchas Innenstadt baulich einiges geschehen, um sie attraktiver und klimafreundlicher zu gestalten. Da die Stadt jedoch die geplanten Investitionen in Höhe von rund zehn Millionen Euro nicht ohne Fördermittel realisieren kann, hofft die Verwaltung auf Städtebauförderung. Voriges Jahr erhielt Taucha aus formalen Gründen keine Fördermittelzusage. Jetzt wurde in der Verwaltung der Antrag noch einmal nachgebessert. In seiner jüngsten Sitzung bestätigte der Stadtrat per Beschluss die überarbeiteten Konzepte und garantierte zugleich die Aufnahme der notwendigen finanziellen Eigenanteile in den Haushaltsplan der Stadt. Das wären 33,3 Prozent der Gesamtsumme. 66,7 Prozent sind Fördermittel, die jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Freistaat kommen.

Konzepte überarbeitet

„Jetzt hoffen wir, in diesem Jahr eine Fördermittelzusage zu bekommen“, zeigt sich Tom Richter aus dem Bau-Fachbereich optimistisch. Der 23-Jährige ist für Bauverwaltung und Fördermittel zuständig und hat in den vergangenen zwei Jahren die Konzepte mit erarbeitet. Konkret geht es erstens um das rund 100 Seiten starke „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (INSEK). Das ist nun als Strategiepapier zugleich Rahmenplan für die gesamte Stadtentwicklung inklusive der Ortsteile. Aus den darin enthaltenen Analysen und Prognosen leiten sich Investitionsschwerpunkte und Entwicklungsziele bis 2030 in Taucha ab.

Dieser Parkplatz in der Karl-Große-Straße soll entsiegelt, mit Ladesäulen versehen und begrünt zu einem Klima-Parkplatz umgestaltet werden. Quelle: Olaf Barth

In diesem Prozess eingegliedert ist zweitens das parallel erarbeitete und 75 Seiten starke „Städtebauliche Entwicklungskonzept (SEKO) – Zentrale Altstadt“. Dieses beinhaltet das abgegrenzte Fördergebiet „Zentrale Kernstadt“ mit 61,5 Hektar. Für Vorhaben in diesem Gebiet will die Stadt laut Richter in dieser Woche bei der Sächsischen Aufbaubank die Städtebaufördermittel beantragen. Bund und Länder hatten dafür 2020 das Programm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ aufgelegt.

Unterlagen auch online

„Taucha wächst weiter. Darauf wollen und müssen wir mit einer harmonischen Stadtentwicklung und den richtigen Strategien reagieren beziehungsweise den Prozess aktiv steuern“, so Richter. Zum Beispiel gelte es den historischen Stadtkern zu erhalten und gleichzeitig den notwendigen Ausbau zu gestalten. Richter: „Das geht nur mit der Bürgerschaft gemeinsam. Dabei müssen alle Faktoren wie Bildung und Betreuung, Freizeit, Kultur, Arbeit und Wohnen berücksichtigt werden.“ Grundlagen dafür seien das „INSEK“ und das „SEKO“. Die Unterlagen könnten in Kürze über die Homepage der Stadt öffentlich im Internet eingesehen werden.

Auch die Umgestaltung des Rathaus-Innenhofes gehört zu den Förder-Projekten. Quelle: Olaf Barth

Private Projekte möglich

Falls die Fördermittel kommen, könnte 2023 die denkmalgerechte Sanierung des Hauses 9 im Rittergutsschloss-Ensemble das erste Vorhaben in diesem Programm werden. Hier soll voraussichtlich die Stadtbibliothek einziehen. Rund 1,4 Millionen Euro werden dafür veranschlagt. Und fast vier Millionen Euro werden zum Beispiel für ein neues Vereinsgebäude im Sport- und Freizeitzentrum an der Kriekauer Straße eingeplant.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt stehen zwölf Vorhaben im Konzept, darunter die Neugestaltung des Rathaushofes sowie der Umbau der versiegelten Fläche zwischen Kino und ehemaligem Bowlingdschungel zu einem „Klimaparkplatz“. Laut Richter geht es aber nicht nur um kommunale Vorhaben. Auch Private hätten die Möglichkeit, etwa bei der Beseitigung von Brachen, bei der Stärkung der innerstädtischen Versorgung oder bei Energie- und Klimamaßnahmen, Fördermittel zu beantragen.

Von Olaf Barth