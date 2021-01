Zeitzeugen lüften Geheimnis um Tauchaer „HASAG-Turm“

Taucha

Das Rätsel um den Tauchaer Standort des einstigen Turms mit der großen Aufschrift „Hasag“ scheint gelöst. Der LVZ-Artikel über die von Roger Liesaus gedrehte Dokumentation zum Luftrüstungsbetrieb Hugo Schneider AG (Hasag) enthielt ein historisches Foto mit dem Turm. Offen war geblieben, wo genau sich dieser befunden hat. Falko Hans aus Portitz ist sich sicher: „Das ist genau hier, wo wir jetzt stehen. Das Gebäude hinter uns sind die Reste, der Turm wurde abgebaut.“ Der 60-Jährige zeigt auf das jetzige Betriebsgebäude von Küchen Weidner in der Graßdorfer Straße. „Mein Vater hat das auf dem Foto wiedererkannt. Er hatte als Student dort bei der Hasag gearbeitet.“ Zu DDR-Zeiten sei in dem Turm Getreide getrocknet, gereinigt und gebeizt worden. Irgendwann wurde er abgerissen.

Theklaerin fand Foto

Der Standort könnte passen, denn in der Nähe standen auch Hasag-Hallen. Und einige Meter weiter befindet sich die Poliklinik, das heutige Ärztehaus. Dieser Backsteinbau war früher das Verwaltungsgebäude der Hasag in Taucha. Das historische Turm-Foto hatte Petra Sander beigesteuert. Die Theklaerin fand es bei ihrer Schwiegermutter. „Sie hatte hier als junge Frau gearbeitet, ehe sie nach Thekla heiratete. Das Foto um 1937 oder 1938 entstanden sein“, erzählt die 70-Jährige.

Dieser Turm der HASAG, sagen Zeitzeugen, stand in Taucha an der Graßdorfer Straße auf dem heutigen Küchen-Weidner-Gelände. Quelle: ROG-Film

Nächste Filme in Arbeit

Liesaus freut sich über die neuen Erkenntnisse, gleichwohl es in seinem Experten-Kreis noch immer leichte, aber keine grundsätzlichen Zweifel gebe. Auch bei seinen neuen Filmprojekten ist er auf Zeitzeugen angewiesen. In diesem Jahr setzt der 58-Jährige seine Dokumentationsreihe über die Luftrüstungsindustrie in Leipzig und Umgebung mit Teil vier fort. Thema: Der Fliegerhorst Brandis. „Dort wurden viele verschiedene Sondermodelle erprobt. Eröffnet wurde der Fliegerhorst als Blindflugschule, später waren da auch Geschwader der Luftverteidigung für das mitteldeutsche Chemiedreieck stationiert.“, so Liesaus. Stoff habe er bereits reichlich, ist aber für weitere Informationen offen. Ebenso für den letzten Teil der Filmreihe, der nächstes Jahr gedreht werden soll. Darin geht es um die Allgemeine Transport Gesellschaft (ATG) Leipzig, die ihn dann nach Plagwitz und Großzschocher führen wird.

Wer Fotos, Dokumente und anderes hat oder als Zeitzeuge zu Brandis oder zur ATG erzählen möchte, kann sich an Roger Liesaus unter Telefon 034298 13035 oder übers Internet unter www.rog-film.de wenden.

Von Olaf Barth