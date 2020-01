Zu viele Störungen – Stadt lässt Ampel an der Glockentiefe jetzt doch abbauen

Taucha

Erst vor Kurzem konnte vermeldet werden, dass die Baustellenampel an der Graßdorfer Straße nach längerer Störung wieder funktioniert und besonders Schulkindern und Älteren die Querung der B 87 erleichtert. Nachdem es nun aber erneut Ausfälle der Lichtsignalanlage gegeben hat, wird sie kurzfristig verschwinden. „Wir haben die Notbremse gezogen. Ab Dienstag wird die Ampel zeitnah abgebaut“, sagte am Montag der im Tauchaer Rathaus zuständige Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias.

Andere Ampel nutzen

„Wir können nicht jede Woche irgendwelche Störungen reparieren oder Module tauschen lassen. Deshalb kommt die Ampel jetzt weg. Dann beobachten wir, wie sich die Situation dort entwickelt“, so Zacharias. Gemeint sind die vielen Fußgänger und Radfahrer, vor allem auch die Schulkinder, die zu bestimmten Zeiten an dieser Stelle die B 87 queren, um so auf kürzestem Weg in die Innenstadt zu gelangen – oder umgekehrt. Eine feste Fußgänger-Ampel werde es aber nicht geben, denn das liege nicht in der Hand der Stadt. Für die Bundesstraße müsste dann das Landesamt für Straßenbau und Verkehr handeln. Offiziell sei für die sichere B-87-Überquerung die große Ampel-Kreuzung Leipziger-/Graßdorfer Straße vorgesehen. Dafür muss man aber noch einige Meter zurücklegen.

Neue Ausschreibung

Ursprünglich sollte die wegen des Trogbau-Umleitungsverkehrs aufgestellte provisorische Ampel gleich bis zur nächsten Großbaustelle stehen bleiben. Momentan gibt es zwar keine Umleitung mehr, doch ab März soll bekanntlich die Kreuzung Portitzer Straße/B 87 ausgebaut werden. Ab dann wird es auch wieder Umleitungsverkehr geben. „Wir haben mit den Leipziger Wasserwerken beschlossen, die Umleitungseinrichtungen dann neu auszuschreiben, wenn es so weit ist“, erklärt Zacharias.

Von Olaf Barth