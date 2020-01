Zuzug junger Familien nach Taucha – Stadt gibt mehr für Kinderbetreuung aus

Taucha

Der Haushaltsentwurf für dieses Jahr ist nicht ausgeglichen, aber gesetzeskonform und damit genehmigungsfähig, versichert Tauchas Kämmerer Marcus Rietig. Vor allem auch deshalb, weil die Leistungsfähigkeit der Stadt durchgängig bis mindestens zum Jahr 2023 gesichert sei. Am Freitag stellte Rietig das Zahlenwerk vor und verwies darauf, dass es sich bei dem Volumen von mehr als 37,7 Millionen Euro erneut um einen Rekordhaushalt für Taucha handelt. Davon würden circa 9,5 Millionen Euro investiert. Eine Summe, die sogar noch um einiges höher liegt, wenn man allein schon die Mittelübertragung in Höhe von 0,7 Millionen Euro aus dem Jahr 2019 für den grundhaften Ausbau der Theodor-Körner-Straße mit einbezieht.

Steigende Ausgaben für Kinderbetreuung

Taucha zählt inzwischen über 16 000 Einwohner. Der Zuzug junger Familien wird mit der Entstehung weiterer Wohngebiete forciert. Allerdings bringt das auch besondere Herausforderungen an die Stadtentwicklung mit sich, so Rietig. Allein für die Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung steigen die Ausgaben. Das bezieht sich nicht nur auf die Erweiterung von Kitas oder deren Neubau sowie die steigenden Bewirtschaftungskosten. Auch die Mitfinanzierung der Betreuungsplätze schlägt mit Transferleistungen zu Buche. So erhalten die Freien Träger für Kindertageseinrichtungen in diesem Jahr insgesamt fast sieben Millionen Euro, rund 800 000 mehr als im Vorjahr. Ein großer Ausgabeposten ist auch die Kreisumlage, deren Hebesatz zwar stabil bleibt, aber wegen Tauchas höherem Steueraufkommen dennoch auf nun 6,65 Millionen Euro steigt.

Investitionen ins Rathaus

Bei den Investitionsvorhaben steht dieses Jahr das Rathaus selbst auf dem Plan. Ein Lift soll den barrierefreien Zugang gewährleisten, dafür sind rund 380 000 Euro vorgesehen, Geld, das aus dem Vorjahr übertragen wird. Für die Verschattung der Südseite werden in diesem und nächsten Jahr jeweils 150 000 Euro eingeplant. Für Brandschutzmaßnahmen müssen jetzt 200 000 Euro ausgegeben werden und in den nächsten drei Jahren weitere 400 000 Euro. In diesem Jahr wird mit 353 000 Euro außerdem die Schlussrate fällig für die Ablösung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes für den Bau der Grundschule „Am Park“. Das Parthebad erhält wieder einen Investitionszuschuss in Höhe von 250 000 Euro.

Start für Schulcampus

Für die Anschaffung eines neuen Drehleiter-Feuerwehrfahrzeuges stehen 600 000 Euro im Haushaltsplan. Ernst wird es auch mit dem Vorhaben des Schulcampus’ auf der Friedrich-Ebert-Wiese. Für den Bau der dritten Grundschule werden schon mal 1,5 Millionen Euro eingeplant, weitere fast 13 Millionen Euro für den Campus mit Sporthalle und Außenanlagen folgen bis 2023. In der Innenstadt geht es mit der geförderten Sanierung der Schlossgebäude weiter, rund 1,2 Millionen Euro stehen dafür im Haushalt. Weitere Ausgaben betreffen unter anderem die technische Ausrüstung der Schulen, den Bau eines Radweges von Merkwitz nach Plaußig sowie die Vorbereitung für den Radweg zwischen Merkwitz und Seegeritz. Für den Kreuzungsausbau B 87/Portitzer Straße werden 200 000 Euro eingeplant. Glatt mit einer Million Euro ist der Bau einer neuen Sporthalle mit Mensa an der Oberschule im Etat verankert. Weitere 3,5 Millionen Euro dafür folgen in den nächsten beiden Jahren.

Bei der Finanzierung der ganzen Vorhaben will Taucha ohne Steuererhöhungen auskommen, die Hebesätze bleiben unverändert. Freuen kann sich die Stadt über gestiegene Gewerbesteuereinnahmen, die fielen 2019 „deutlich höher“ als die eingeplanten 5,1 Millionen Euro aus. Für dieses Jahr plant Rietig dennoch defensiv 5,7 Millionen Euro an Einnahmen ein. Auch die Einkommenssteueranteile würden seit 2013 in jedem Jahr um bis zu 400 000 Euro steigen.

Verschuldung steigt

Dennoch kommt Taucha nicht ohne Kreditaufnahme und Neuverschuldung aus. 2,6 Millionen Euro will die Stadt von Banken borgen. Die aktuell bei 6,3 Millionen Euro liegende Verschuldung steigt ihn diesem Jahr um circa 1,8 Millionen Euro. Wegen der geplanten Investitionen erhöht sich diese Summe bis 2023 voraussichtlich auf rund 9,4 Millionen Euro. Aktuell liegt die Pro-Kopf-Verschuldung unter 394 Euro pro Einwohner. „Das ist relativ gering“, schätzt Rietig ein und ist mit dem vorgelegten Zahlenwerk alles in allem zufrieden. Dieses kann nun bis zum 17. Januar im Rathaus sowie auch online unter www.taucha.de öffentlich eingesehen werden. Schriftliche Einwendungen sind bis zum 28. Januar möglich. Wer den Haushalt besser verstehen möchte, den lädt Rietig am Dienstag wieder zu einer Bürgerschulung ein. Los geht es um 17 Uhr im Ratssaal, kurzfristige Anmeldungen unter Telefon 034298 70142 oder per E-Mail unter nico.graubmann@taucha.de seien noch möglich.

Von Olaf Barth