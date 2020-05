Zwenkau: Kinder und DRK-Mitarbeiter lassen Ballons in den Himmel steigen

Zwenkau/Markkleeberg/Taucha

Aus Anlass des Internationalen Weltrotkreuztages am Freitag ließ der Nachwuchs in den DRK-Kitas in der Umgebung bunte Luftballons mit freundlich gestalteten Karten daran in den Himmel steigen.

Erinnerung an Henry Dunant

Der Welttag des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds wird seit über 70 Jahren gefeiert, um immer am 8. Mai an den Geburtstag von Henry Dunant im Jahr 1828 zu erinnern und die Arbeit sowie das Engagement von über 13 Millionen Freiwilligen zu würdigen. Sie setzen sich auf der ganzen Welt dafür ein, menschliches Leid zu vermeiden und zu lindern. Der inoffizielle Feiertag erinnert an den Begründer der Bewegung. Er erhielt im Jahr 1901 den ersten Friedensnobelpreis für seine Lebensleistung.

Während einer Geschäftsreise in der Nähe der italienischen Stadt Solferino wurde er im Juni 1859 Zeuge der erschreckenden Zustände unter den Verwundeten nach einer Schlacht zwischen der österreichischen Armee sowie den Truppen Sardinien-Piemonts und Frankreichs. Seine Erlebnisse beschrieb er ungeschönt in einem Buch. Die Veröffentlichung 1862 führte Staatsmänner und Häupter Europas zusammen und brachte die Gründung des Roten Kreuzes auf den Weg. Zunächst kam es in Genf zur Gründung des Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, das seit 1876 den Namen Internationales Komitee Rotes Kreuz ( IKRK) trägt. Die 1864 beschlossene Genfer Konvention geht wesentlich auf Vorschläge aus dem Buch von Henry Dunant zurück.

Kinder gestalten Karten

Olaf Kühling spielte unter freiem Himmel für Bewohner und Mitarbeiter. Quelle: privat

So schickte der Nachwuchs der Zwenkauer Kitas in Trägerschaft des DRK, „ Anne Frank“, „Pirateninsel“ und „Pulvermühle“, sowie der Markkleeberger Kitas „Purzelbaum“ und „Weltentdecker“ Rot-Kreuz-Luftballons in die Wolken – daran waren von den Kindern gestaltete Karten befestigt, die den Finder erfreuen sollen. Die Karten durften die Mädchen und Jungen auch für ihre Liebsten mit nach Hause nehmen. Außerdem gestalteten sie Plakate.

Die Mitarbeiter des Altenpflegeheims in der Zwenkauer Schulstraße ließen Luftballons steigen und lauschten der Keyboard-Musik, die Olaf Kühling, Geschäftsbereichsleiter Verbandsarbeit, für alle Bewohner vor dem Altenpflegeheim spielte. Auch im Altenpflegeheim Taucha verlebten die Bewohner den Tag ganz im Zeichen des Roten Kreuzes.

Von Gislinde Redepenning