Unbekannte schmieren in Roßwein gegen die Polizei

Roßwein

Unbekannte Täter sprühten in der Nacht zum Sonntag an die Fassade eines ehemaligen Schulkomplexes an der Döbelner Straße jeweils eine großflächige Buchstaben- sowie eine Zahlenkombination. „Die schwarzen Schmierereien richten sich inhaltlich gegen die Polizei“, wie Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz informiert. Außerdem beschädigten die Täter von einem Gebäude auf dem Gelände mehrere Fensterscheiben mit unbekannten Gegenständen. Insgesamt sei damit von einem Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro auszugehen. Das Ganze geschah im Zeitraum zwischen Sonnabend, 23 Uhr und Sonntag, 1.30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von daz/obü