Und plötzlich bin ich Lehrer: Eilenburger erzählt vom Alltag in Corona-Zeiten

Eilenburg

Auf dem Küchentisch bei Familie Vogel in Eilenburg steht ein Laptop. Vater Andre loggt sich dort jeden Morgen auf die Internetseite der Oberschule Mockrehna ein. Denn dort sind die Schulaufgaben für seinen Sohn Lyen hinterlegt, der in Mockrehna auf die Oberschule geht und wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben muss.

Der Sohn lernt, die Tochter malt

„Heute steht als erstes Mathe auf dem Programm“, erzählt Andre Vogel, der plötzlich in die Lehrer-Rolle schlüpfen muss. Er kann seinen Beruf als Fitnesstrainer nicht nachgehen. Denn Fitness-Kurse dürfen wie so vieles andere nicht mehr stattfinden. „Da passt es schon, dass ich jetzt Zuhause bin und die Kinder betreuen kann“, erzählt er. Seine Frau Pia arbeitet im Büro beim Arbeiter Samariter Bund in Eilenburg. Sie könne nur einen Teil ihrer Arbeitsaufgaben im Homeoffice erledigen.

Lyen ist in Mathe ein guter Schüler. Deshalb arbeitet die Familie die Rechenaufgaben immer als erstes ab. Tochter Luna (5), die sonst die Kita „Storchennest“ in Sprotta besucht, ist ebenfalls zu Hause. Sie sitzt mit am Tisch und malt in der Zeit Bilder.

Diszipliniertes Arbeiten wichtig

Dass Lyen nicht in die Schule gehen kann, nimmt der Teenager gelassen. „Das finde ich einerseits gut, aber anderseits auch nicht“, erzählt der 14-Jährige. Denn seine schulischen Leistungen muss er natürlich trotzdem bringen – und erhält auch auf das, was er jetzt am Küchentisch erarbeitet, Noten. Das bedeutet: Trotzdem diszipliniert sein.

Für Vater Andre ist das tägliche Durcharbeiten der Aufgaben etwas völlig Neues. Man müsse schon gut organisiert sein. So hängt am Kühlschrank der Familie eine Liste, auf der steht, was bis wann abzuarbeiten ist. „Klar, gibt der Staat jetzt den Bildungsauftrag an die Eltern ab“, sagt Andre Vogel. Aber die Situation in Deutschland sei eben derzeit eine besondere.

Unterricht zu festen Zeiten

Der Unterricht in der Wohnung der Familie findet jeden Tag von 9 bis 14 Uhr statt. Vater Andre gibt Hilfestellungen, wo immer er kann. „Problem ist manchmal, dass Lyen andere Lösungswege kennt als ich sie noch von früher in Erinnerung habe.“ Da werde manchmal schon diskutiert. Aber letztlich führen ja viele Wege zum Ziel.

Um das Mittagessen hat sich in den vergangenen Tagen die Oma gekümmert. Dann ist erstmal Lernpause am Küchentisch, bevor es anschließend noch für ein paar Stunden weitergeht. Im Fach Biologie haben sich die Lehrer etwas Besonderes ausgedacht. Da geht es zurzeit um das Thema Desinfektion und Hygienevorschriften – passend zur Corona-Krise. Unterricht mal ganz praktisch, könnte man sagen. Aber Familie Vogel kennt die Verhaltensregeln in diesen schwierigen Zeiten sehr genau und hält sich auch daran. Im Flur steht eine kleine Flasche mit Desinfektionsmittel – und jeder Besucher wird angehalten, sich erstmal die Hände mit dem Mittel einzureiben.

Nachmittags eine Runde joggen

Auch das Freizeitverhalten der Familie ist in diesen Tagen ein anderes. Menschenansammlungen meidet die Familie. „Wir gehen mal zu zweit joggen oder hier bei uns hinterm Haus auf den Hof“, berichtet der Familienvater und zeigt Unverständnis, wenn sich jetzt Jugendgruppen im Stadtpark treffen oder größere Gruppen wie zuletzt an der Mulde, die dort gegrillt haben. Auch im Supermarkt machte Andre Vogel schon eine Beobachtung, die Kopfschütteln bei ihm auslöste. Dort steht für jedermann gut sichtbar, man solle Abstand halten. Also hielt er an der Kasse einen großen Abstand zu seinem Vorgänger ein, doch ein Rentner drängelte sich in die Lücke. So etwas kann er nicht verstehen, zumal Rentner vom Corona-Virus besonders gefährdet sind.

Kinder verabreden sich im Internet zum Spielen

Dass Familie Vogel weitgehend auf soziale Kontakte verzichtet, findet die Familie angesichts der Lage nicht schlimm. Auch Sohn Lyen kann auf den Kontakt zu seinen Schulkameraden verzichten. Am Nachmittag verabreden sie sich aber trotzdem – zum Playstation-Spielen, aber jeder getrennt für sich Zuhause. Das Internet macht es möglich.

Familie Vogel hat sich jedenfalls wie viele andere Familien eingerichtet und versucht den etwas anderen Alltag in der Corona-Krise gut zu meistern. Denn irgendwann wird die Krise und alle damit verbundenen Einschränkungen vorbei sein. Das macht Hoffnung.

Tipps, wie das Lernen zu Hause gut klappt Schule oder Ferien? Normalerweise ist entweder das eine oder das andere dran. Doch mit dem neuen Coronavirus ist fast alles anders geworden. Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen zu Hause für die Schule arbeiten. Das sollte man sich gut organisieren, meinen Fachleute. Die Expertin Maresi Lassek rät, sich dafür einen eigenen Tagesplan oder sogar Wochenplan zu erstellen. „Dieser Plan legt zum Beispiel fest: Wann stehen wir auf und frühstücken?“, erklärt Frau Lassek. Denn wenn der Schulweg wegfällt, kann man das ja auch später tun als sonst. Dann steht auf dem Plan: Was machen wir wann? Also etwa, zuerst Mathe, dann ein Buch lesen und zum Schluss ist Zeit für Medien. Mehrere Sender bieten derzeit extra ein Programm mit spannenden Wissenssendungen für Kinder an. Die Reihenfolge legst du selbst fest. „Abwechslung ist wichtig!“, sagt Frau Lassek. Auch Pausen gehören zum Plan. Dann braucht man einen Platz zum Lernen. Wer einen eigenen Schreibtisch hat, ist gut dran. Aber lernen geht auch am Küchentisch. Dabei ist Ordnung wichtig, sagt der Lehrer Heinz-Peter Meidinger. „Das Lernen sollte nicht nebenbei stattfinden, sondern ohne Störungen.“ Das Handy sollte also stumm geschaltet sein. Und alle Materialien, die man braucht, sollten am Platz bereit liegen. Unterricht zu Hause darf aber ruhig kürzer sein, als der normale Schultag, meint Lassek. „Schule ist vielfältiger, zu Hause ist es oft stressiger zu lernen.“ Da reichten auch 10 bis 15 Minuten etwa fürs Kopfrechnen bevor das nächste Thema kommt. Und man kann andere Sachen machen als in der Schule. „Spiele wie Scrabble oder Monopoly haben einen hohen Lernwert“, sagt Lassek. Bei allen Aktivitäten sollten Eltern die Kinder fragen, was sie interessiert, was sie wissen und tun wollen, und dann zu gemeinsamen Absprachen kommen. Beim Tagesablauf sei zwar eine Struktur wichtig, es sollte aber auf einen ausgewogenen Wechsel von fremdbestimmten und selbstbestimmten Tätigkeiten geachtet werden. „So beschwören Eltern keine unnötigen Konflikte herauf“, rät Lassek. Sie rät Kindern außerdem: „Nutzt, das eure Eltern für euch da sind. Es sind nur ein paar Wochen.“ dpa

Von Nico Fliegner