Unerfüllte Wünsche im Oschatzer Land

Alles begann mit einer Willenserklärung der Kommunen des Altkreises Oschatz im Jahr 2016; jetzt, fünf Jahre später, können Fördermittel beantragt werden. Der Aktionsraum „Oschatzer Land/Collmregion“ soll den Städten und Gemeinden mehr Zusammenarbeit und bessere Voraussetzungen für Investitionen ermöglichen. Entsprechende Beschlüsse fassten Stadt- und Gemeinderäte jüngst. Dem voran gingen viele Seiten beschriebenes Papier und die Befragung von Menschen.

Absage für Radwege

Neben der Debatte um potenzielle Investitionen gab es in Oschatz auch Informationen zu Projekten, die zwar fokussiert, aber nicht umgesetzt werden können. „Zuerst wurden die Wünsche der Bürger und der Ratsgremien in Workshops und Beratungen gesammelt, danach jedoch erst das Programm zum Geldverteilen mit seinen Rahmenbedingungen aufgelegt und bekannt gegeben. Diese unglückliche Reihenfolge bedeutet nun, dass einige Wünsche nicht umgesetzt werden können, weil sie nicht den Förderkriterien des Programms entsprechen“, so der Oschatzer Bauamtsleiter Torsten Heinrich in der jüngsten Sitzung des Oschatzer Stadtrates. Man habe seitens der Verantwortlichen den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht.

Durch das Raster fallen unter anderem neue Radwege – „bedauerlich“, so Heinrich, da sich nahezu alle Akteure, ob nun Räte oder „normale Bürger“ ohne Mandat, im Vorab für diese ausgesprochen hatten. Als Begründung für die Absage wurde angeführt, dass solche Trassen bereits in bestehenden Bauvorhaben anderer Straßenbaulastträger wie etwa Landkreis Nordsachsen und Freistaat Sachsen teilweise vorgesehen sind – oder es im Fördergebiet keine sinnvollen Anbindungen gibt. Heinrich zu letzteren: „Niemand nutzt Wege, die im Nirgendwo beginnen und enden.“

Stadion wird bereits gefördert

Die Trasse der Döllnitzbahn zu sanieren, wurde ebenfalls gewünscht, ist aber nicht förderfähig (lediglich die Gebäude des Bahnbetreibers könnten im Programm berücksichtigt werden), genau so wie Investitionen in den Brandschutz: „Für Feuerwehren existiert eine, wenn auch mehrfach überzeichnete, separate Fachförderung des Freistaates“, erinnert Heinrich. Grundlagen dafür sind, soweit vorhanden, die regelmäßig fortzuschreibenden Brandschutzbedarfspläne der Kommunen – so auch in Oschatz.

Auch das Stadion in der Merkwitzer Straße kann nicht mit Hilfe dieses neu aufgelegten Programms für sozialen und interkommunalen Zusammenhalt auf Vordermann gebracht werden. Laut Heinrich ist die Anlage bereits im Gebiet der laufenden Oschatzer Stadtumbaugebiet-Förderung berücksichtigt worden. „Es hier mit aufzunehmen, gäbe eine unzulässige Überschneidung, Maßnahmen dürften nicht doppelt, also aus zwei Programmen zugleich, gefördert werden“, verdeutlichte er. Der Bauamtsleiter möchte stattdessen eine Umsetzung im Zusammenhang mit dem favorisierten Neubau der Turnhalle am Schulcampus in der Oschatzer Bahnhofstraße erreichen.

Pfennig legt Veto ein

Stadtrat David Pfennig (Grüne) stimmte als einziger gegen den Vorschlag, eine Kita im Fliegerhorst auf die Agenda zu setzen – und begründete das zum einen damit, dass zwar ein von den Räten favorisiertes Vorhaben ausgesucht wurde, die Rahmenbedingungen dafür aber nicht beeinflussbar seien. Zum anderen würden von der Bevölkerung gewünschte Ideen – konkret Radwege – nicht weiter verfolgt.

