Ungenutzte Oschatzer Gärten haben Potenzial

Oschatz

Oschatz – hier blüht Sachsen! Der Slogan der Landesgartenschau 2006 soll heute noch Bestand haben. Aushängeschild dafür darf nicht allein das Areal des grünen Großereignisses, der heutige O-Schatz-Par, sein. Auch die zahlreichen Kleingärten tragen zur Marke „Gartenstadt“ bei. Dem widerspricht auf den ersten Blick, dass die Verwaltung zum wiederholten Male Laubenpieper um ihre Parzellen bringen möchte, um den Bedarf für Eigenheime gerecht zu werden. Erst geschah das beim „Altstadtblick“, nun soll es in der Altoschatzer Neubauernsiedlung weiter gehen. Das gegeneinander aufwiegen beider Interessen, wie die Linkspartei es tut, ist jedoch unnötig. Denn, das haben die Freien Wähler als auch die Verwaltung überzeugend dargelegt – die Auswahl an leeren Gärten anderswo in Oschatz ist groß. Das Potenzial der ungenutzten Parzellen für junge Familien, die sich nur eine Wohnung leisten können, ist groß. Ein Garten ist mehr als Spaß für Kinder und Erholung für Eltern. Er hat einen Nutzen darüber hinaus. Das eigene Gemüse ernten bedarf zwar mehr Zeit, aber weniger Geld als der Gang zum Supermarkt. Das muss potenziellen Gärtnern schmackhaft gemacht werden.

Von Christian Kunze