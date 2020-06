Wäscherei-Streit in Eilenburg: Gehen am 30. Juni endgültig die Lichter aus?

Eilenburg

Der Streit um den Verbleib der Wäscherei Wagner am Nordring in Eilenburg ist inzwischen eine unendliche Geschichte. Seit Jahren geht es hin und her. Mal wurde das Mietverhältnis verlängert, mal stimmte der Stadtrat für den Verkauf des Grundstückes an die Wäscherei-Inhaberin, dann wieder dagegen und letztlich wurde ihr sogar gekündigt. Das war der letzte Stand – und eigentlich ist damit am 30. Juni Schluss am Nordring und der Abriss der Gebäude wäre der nächste Schritt. Dann könnte die Kommune den Grüngürtel vollenden. Doch der Widerstand gegen die städtischen Pläne ist groß. An diesem Montag beschäftigte sich der Stadtrat erneut mit dem heiklen Thema.

Zwei Beschlüsse rechtswidrig

Das musste er notgedrungen, denn die Landesdirektion hatte zwei im Dezember 2018 gefasste Beschlüsse für rechtswidrig erklärt. Dabei ging es unter anderem um einen Antrag von CDU und SPD, der den Verkauf des Grundstückes an die Unternehmerin vorsah. Problem aber: Bei der Abstimmung im Dezember 2018 hätte Stadträtin Ellen Häußler (FWG) nicht mit abstimmen dürfen, weil sie als befangen gilt aufgrund ihrer früheren Arbeit in der Stadtverwaltung. Das sah der OBM damals anders, doch die Landesdirektion überprüfte das ganze und kam zu diesem Ergebnis. Also musste jetzt über jenen Antrag, der den Verkauf des Grundstückes an Wagner vorsieht, noch einmal abgestimmt werden. Die SPD zog ihre Beteiligung per Schreiben vom 28. Mai 2020 allerdings zurück – und Fraktionschef Mathias Teuber beantragte auch namentliche Abstimmung.

Anzeige

Nach langer Debatte kam es dann dazu – und das Ergebnis fiel knapp aus: Zehn Stadträte stimmten gegen Verkauf an Wagner, acht dafür und einer enthielt sich. Insofern gilt jetzt, was bis dato schon gegolten hat: Cornelia Wagner muss die Wäscherei am Standort Nordring aufgeben.

Weitere LVZ+ Artikel

Mieterin bekommt Frist für Auszug

„Wir werden Frau Wagner am 30. Juni nicht vor die Tür setzen und ihr noch eine Frist einräumen“, sagte Eilenburgs OBM Ralf Scheler (parteilos) am Montag nach der Stadtratssitzung gegenüber der LVZ. Damit könne sie in Ruhe ihren Auszug vorbereiten. Scheler nannte keinen konkreten Zeitraum.

Cornelia Wagner, die mit ihrem Rechtsanwalt an der Stadtratssitzung teilnahm, aber kein Rederecht erhielt, verließ diese, nachdem der Tagesordnungspunkt abgearbeitet war. Ob sie weitere rechtliche Schritte in Erwägung zieht, um doch noch am Standort Nordring bleiben zu können, ist nicht bekannt. Dazu in Kürze mehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wird am Dienstag aktualisiert.

Von Nico Fliegner