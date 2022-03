Wahl in Oschatz: Grüne unterstützen David Schmidt

Oschatz

Kommunalpolitische Erfahrungen aus der Nachbargemeinde haben den Kreisverband überzeugt: Die Bündnisgrünen der Region unterstützen den Bewerber um das Amt des Oschatzer Oberbürgermeisters David Schmidt. Anfang des Monats hatten bereits die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion und der Kreisverband der Christdemokraten dem Schönnewitzer ihre Unterstützung zugesagt.

Für den Oschatzer Stadt-und Kreisrat David Pfennig und den Schatzmeister des Verbandes, Denis Korn aus Lonnewitz, sowie die Oschatzer Stadträtin Uta Schmidt gibt es verschiedene Gründe dafür. „Zunächst einmal ist es schwierig, für eine Kandidatur in diesem Amt jemanden aus den eigenen Reihen zu finden, der nicht dazu überredet werden muss“, hat Uta Schmidt festgestellt. Denn die Bereitschaft und der Wille, Bürgermeister zu sein, müsse vorhanden sein.

Denis Korn und David Pfennig haben selbst keine Ambitionen, als Stadtoberhaupt zu kandidieren. Sie sehen im Bewerber aus der Nachbargemeinde einen kompetenten, regional verwurzelten Mann, der noch mehrere Amtsperioden bestreiten kann. „Um Oschatz den Status als Mittelzentrum zu erhalten, bedarf es kontinuierlicher Anstrengungen, ebenso, um die geplanten und begonnenen Projekte Grundschulneubau und Turnhallenneubau zu vollenden und weiter zu führen“, sagt David Pfennig.

Neben Schmidts Verwaltungserfahrung sei auch sein Abschluss als Sozialarbeiter von Vorteil, um bevorstehende Herausforderungen in der Betreuung geflüchteter Kinder zu stemmen, betont er. Hinzu käme die „Oschatzer Stimme“ in überregionalen Gremien wie dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Hier habe Amtsinhaber Andreas Kretschmar prägende Arbeit geleistet, die man mit Schmidt am besten fortführen könne.

Weitere „Baustellen“, denen man sich gemeinsam widmen könne, seien die „grüne“ Energiegewinnung und Radwege. Für Pfennig sind im Stadtgebiet noch nicht alle Potenziale für Solarstromerzeugung ausgereizt. Hier könne Oschatz Pilotprojekte starten und Vorbildkommune für andere sein, betont Korn.

Von Christian Kunze