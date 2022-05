Waldheim

In der Nacht zum Sonntag wurden dunkle Gestalten auf dem Gelände vom Waldheimer Wertstoffhof beobachtet. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Aktion endete mit einer Anzeige.

Dunkel gekleidete Personen

Aus der Polizeidirektion Chemnitz wird zu dem Fall Folgendes gemeldet: „Durch Zeugen wurde abends bekannt, dass sich zwei dunkel gekleidete Personen auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in der Straße An der Schloßmauer an einem Schrottcontainer zu schaffen machten. Eingesetzte Polizisten stellten vor Ort zunächst niemanden fest.“

Schrottcontainer geplündert

Allerdings hätten die Beamten auf einem nahen Parkplatz einen Pkw Audi entdeckt. In dem Fahrzeug saß ein 22-jähriger Mann. Bei der anschließenden Nachschau im Auto fanden die Polizisten vier Fernsehgeräte sowie zwei Hoverboards. Diese stammten offenbar aus einem der Elektroschrottcontainer des Waldheimer Wertstoffhofes. Als Tatzeit gibt die Polizei Sonnabend 22.15 Uhr an.

Schwerer Diebstahl

Es besteht der Verdacht, dass sich der 22-jährige ukrainische Staatsbürger mit einem flüchtigen Komplizen widerrechtlich Zutritt auf den Wertstoffhof verschafft und anschließend die aufgefundenen Elektrogeräte gestohlen hatte. Ob bei der Tat auch Sachschäden entstanden sind, ist noch unklar. Gegen den jungen Mann wird wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Er durfte nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen seiner Wege gehen.

Von daz