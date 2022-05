Meinsberg: Den Dorfclub in seinem Lauf halten weder Corona noch Wildschwein auf

Waldheim/Meinsberg

Eine der bekanntesten Ska-Bands Ostdeutschlands kommt in die Region Waldheim. Die Rede ist von „Yellow Cap“. Diese Kapelle tritt am 20. Mai auf dem Meinsberger Open Air auf. Aber nicht nur die.

Die Mitglieder des Dorfclubs haben und hatten alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung. Hatten aber nicht mit tierischen Saboteuren gerechnet. „Die Wildschweine haben uns zweimal den Platz zur Sau gemacht“, sagt Kay Wollschläger, Vorsitzender des Dorfclubs Meinsberg. Zum Glück hatte die Firma VLS Verkehrssysteme in Döbeln einige Felder Bauzaun übrig, die sie den Meinsbergern zur Verfügung stellen konnten. So ist der Platz jetzt eingezäunt und damit vor Schwarzwild sicher.

Dem Saufpunk entwachsen

„Dank der Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen können wir am Freitag ein richtig gutes Programm anbieten“, sagt Kay Wollschläger. Dazu gehören natürlich nicht nur die Ska-Recken von „Yellow Cap“. Mit „Deep in Moon“ tritt zunächst eine Döbelner Band auf, die Indie-Rock spielt. Mit den „Dorks“ aus Marktl am Inn kommt der Punkrock zurück nach Meinsberg. Denn das Meinsberger Open Air, von dem am 20.Mai die 21. Auflage steigt, war lange Zeit ein Punkrock-Festival.

„Die Dorks“ spielen Metall Punk, „gefühlvoll, rauh, angepisst und hart“, wie die Musiker auf ihrer Homepage schreiben. Dort heißt es weiter, dass sie „stumpfen Drei-Akkorde-Sauf-Punk“ entwachsen sind, „die Musikalität nahm ständig zu, Lernbereitschaft siegte und Leidenschaft und Motivation triumphierte über Trägheit und Laster.“

Nach zwei Jahren Zwangspause wieder am Start

Der Dorfclub konnte relativ spät mit der Planung anfangen, da ja lange noch nicht feststand, wie sehr die aus der Pandemie resultierenden Maßnahmen das öffentliche Leben weiter einschränken werden. Das ist nun kein Thema mehr, geblieben ist nur die Hoffnung auf gutes Wetter. „Der Tag könnte 48 Stunden haben“, sagt Kay Wollschläger. Zwei Jahre war Festzwangspause in Meinsberg und muss wegen der kürze der Vorbereitungszeit alles zackig gehen. Aber dank vieler Helfer aus dem Dorf und fleißigen Vereinsmitgliedern läuft das.

Und wer am Sonnabend, dem 21. Mai, aufs Festgelände kommt, findet dort den Familienerlebnistag mit etlichen Aktivitäten vor. „Volleyball können wir wegen der Wildschweinattacke nicht spielen. Aber dafür gibt es Tischtennis“, sagt Kay Wollschläger. Der Tischtennisclub Waldheim baut sieben bis acht Platten auf und so kann ein Tischtennisturnier ausgetragen werden.

Franziska Franz kommt zum Tanz

Zudem können sich die Festbesucher im Bogenschießen ausprobieren. Und der Klassiker unter den Meinsberger Sportaktivitäten zum Familienerlebnistag fehlt natürlich auch nicht – das Traktorziehen. Am Sonnabend wirbeln auch die Tanzperlen des Zschopautals über die Meinsberger Bühne und das Abendprogramm wird ebenfalls tänzerisch. Aus Hartha kommt Franziska Franz zum Tanz und bietet ab 21. Uhr eine Live-Show.

Die Leute vom Dorfclub sind aber nicht erst mit der Festorganisation erwacht. So haben sie die Außenanlagen ihres Vereinshauses in Ordnung gebracht, planiert und gepflastert. In Eigenregie hat der Dorfclub das ehemalige Wagenhaus zum Vereinsdomizil hergerichtet und demnächst wird dort wieder Leben in der Bude sein. Um das Gebäude zu halten – Strom, Wasser, Abwasser und Heizung kosten Geld – zu können, braucht der Verein natürlich auch Einnahmen.

Von Dirk Wurzel