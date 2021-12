Leipzig

Die Corona-Pandemie macht auch vor den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) keinen Halt: Weil immer mehr Mitarbeiter erkranken, fallen jetzt auch einzelne Fahrten aus, die im Fahrplan enthalten sind. „Wir bitten unsere Fahrgäste, tagesaktuell vor Fahrtantritt über die Auskunftssysteme wie Leipzig Move zu überprüfen, ob die einzelne Fahrt stattfinden kann“, rät Sprecher Marc Backhaus von der L-Gruppe. In Halle gibt es bereits Einschränkungen auf einer Linie und der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) empfiehlt, auf allen zum Verbund gehörenden Verkehrsunternehmen die Auskunftssysteme zu nutzen.

Angst vor noch mehr Ausfällen

Sorgen macht den LVB vor allem, dass der Krankenstand im Unternehmen seit einigen Monaten nur eine Richtung kennt: Er steigt kontinuierlich und erreicht immer neue Höhen. So sind innerhalb der letzten vier Wochen fünf Prozent mehr Mitarbeiter abwesend als üblich. „Wir könnten bedauerlicherweise bald an einen Punkt kommen, wo es noch mehr Ausfälle gibt“, sagt Backhaus und hofft, dass diese Entwicklung nicht eintritt.

Die Gründe für den Ausfall von Mitarbeitern sind ähnlich wie derzeit in fast allen Unternehmen in Deutschland: Einige Mitarbeiter sind erkältet, andere müssen erkrankte Familienmitglieder betreuen, wieder andere hüten ihre Kinder, weil deren Kitas oder Schulen geschlossen wurden, heißt es im Unternehmen. Und natürlich steigt auch die Zahl der Corona-Erkrankten LVBler rasant.

Halle wollte Linie 16 komplett streichen

In Leipzigs Nachbarstadt Halle hat diese Entwicklung bereits zu ähnlichen Schritten geführt. So haben die Hallischen Verkehrsbetriebe am Dienstag bekannt gegeben, dass sie wegen der Ausfallwelle ihre Straßenbahnlinie 16 komplett stilllegen werden. Am Dienstagabend ist es den Hallensern aber gelungen, doch noch einige Straßenbahnen der 16 wieder zu besetzen, so dass diese Bahnen jetzt doch ab und an im Netz auftauchen. „Es ist uns gelungen, trotz des hohen Krankenstandes einige Kurse der Linie 16 fahren zu lassen, um unsere Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen“, sagt Sprecherin Iris Rudolph. „Im Moment ist es schwer abschätzbar, wie sich der Krankenstand weiterentwickelt und ob es in den nächsten Tagen zu weiteren Angebotsveränderungen und Fahrplananpassungen kommt.“

Auch im MDV schrillen inzwischen die Alarmglocken. Dort wird mittlerweile in einer wöchentlichen Lage-Telefonkonferenz die Entwicklung bei allen 18 Verbundunternehmen analysiert. „Insgesamt sind wir aktuell in der Situation, dass weitestgehend das gesamte Fahrplanangebot gefahren wird und wir die Fahrgäste zur Ausbildung, Schule und zum Arbeitsort befördern können“, betont Sprecherin Juliane Vettermann. „Es kann jedoch zu temporären Reduzierungen im Angebot kommen.“ Sollte sich die Lage verschärfen oder sollten weitere Beschränkungen von Bund und Ländern verordnet werden, könnten weiteren Einschränkungen im Fahrplanangebot notwendig werden.

MDV empfiehlt Auskunftssysteme

Auch der MDV empfiehlt deshalb den Fahrgästen, die Auskunftssystem der Verkehrsunternehmen zu nutzen. Denn dort würden alle Änderungen im Angebot schnellstmöglich eingespeist. Informationen zu aktuellen Verbindungen gibt es über die Apps Moovme, Leipzig.Move, DB Navigator und fairtiq (in Halle). Ebenso auf der Webseite www.mdv.de und den Webseiten der Verkehrsunternehmen. „Fahrgäste, die diese digitale Auskunft nicht nutzen können oder möchten, können sich jederzeit persönlich am MDV-Infotelefon beraten lassen“, so die Sprecherin. „Das Infotelefon ist unter 0341 9135 3591 zum Ortstarif erreichbar.“

Von Andreas Tappert