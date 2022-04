Köthen

Die Polizei hat eine 91-Jährige aus Halle als mutmaßliche Besitzerin von 150 000 Euro ausfindig gemacht, die ein Mann in einer gebraucht erworbenen Küche gefunden hatte. Die Beamten schrieben den Verkäufer der Möbel über die Online-Verkaufsplattform an und er antwortete schnell, wie Polizeisprecherin Astrid Kuchta am Mittwoch in Köthen erklärte. Der Mann sei von der 91-Jährigen beauftragt worden, die Küche bei einer Haushaltsauflösung zu verkaufen.

Der Käufer aus Köthen, der 240 Euro für die Küche zahlte, fand beim Reinigen hinter einer Schublade versteckt zwei Geldkassetten mit dem Bargeld. Er brachte das Geld zur Polizei.Dem MDR-Fernsehmagazin „Brisant“ sagte der ehrliche Finder, es sei schön, dass der richtige Eigentümer gefunden worden sei. Ihm selbst steht ein Finderlohn in Höhe von 4500 Euro zu. Die sollten dem Jugendwohnprojekt zugute kommen, das er leitet.

Mutmaßliche Eigentümerin aus Halle „überrascht“

Laut der Polizeisprecherin war die 91-Jährige, die in einem Pflegeheim lebt, über die Summe überrascht. Ihr verstorbener Mann habe alles geregelt. Das Geld liege nun bei dem zuständigen Amtsgericht, die alte Dame müsse einen Eigentumsnachweis für das Geld erbringen. Mehrere Medien hatten über den Fall und die Aufklärung berichtet.

Von RND/dpa