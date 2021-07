Wermsdorf/Calbitz

Obwohl die Mitglieder 2020 kaum in Erscheinung getreten sind, ist der Förderverein Wermsdorfer Schulen im vergangenen Jahr gewachsen. „Fünf Mitgliedern, die uns verlassen haben, stehen elf gegenüber, die neu eingetreten sind. Somit zählen wird derzeit 110 Namen auf der Liste“, so die Vorsitzende Claudia-Simon Lehmann.

Zur jüngsten Jahreshauptversammlung wurde sie im Amt wiedergewählt. Auch die übrigen Vorstandsmitglieder führen ihre Arbeit fort: Mit den Stellvertreterinnen Annett Kretschmer und Grit Böhm, Schatzmeisterin Karina Arndt und den Beisitzerinnen Sina Neumann, Jana Scharfe und Heike Seidel ist die Arbeit fest in Frauenhand.

Von den drei Veranstaltungen, bei denen der Verein einem breiteren Publikum seine Arbeit nahe bringt, fand 2020 nur der Tag der offenen Tür an der Oberschule Wermsdorf statt. „Das Sportfest und der Schlossadvent fielen pandemiebedingt aus. Allerdings nahmen wir an den Schulkonferenzen aller drei Bildungseinrichtungen teil, die wir unterstützen. Damit gelang es uns, den Kontakt zu verbessern“, schätzt die Vorsitzende ein. Sie hofft, dass im kommenden Jahr wieder weitgehend normale Bedingungen herrschen und das Virus nicht mehr den Alltag der Menschen dominiert.

Spielgeräte und Sprachprojekte unterstützt

Das finanzielle Budget für die Grundschulen in Wermsdorf und Calbitz und die Oberschule in Wermsdorf belief sich, wie in den vergangenen Jahren schon, auf 750 Euro pro Schule und noch einmal drei Euro pro Schülerin und Schüler. Verwendet werden soll das Geld zu unterschiedlichen Zwecken. So möchte die Grundschule Wermsdorf damit neue Spiel- und Sportgeräte für die Pausengestaltung kaufen, die Grundschule Calbitz organisierte eine Faschingsveranstaltung und ein neues Spielgerät im Außenbereich und der Oberschule Wermsdorf ermöglichen die Beiträge des Vereins ein Theaterprojekt in englischer Sprache sowie Gutscheine für die Auszeichnung von Kindern und Jugendlichen, die besondere Leistungen erbrachten.

Von Christian Kunze