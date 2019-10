Wildenhainer fordern tiefere Bordsteine

Wildenhain

Geht doch! Die Wildenhainerin Elfi Hoffmann sagt am Ende der Bürgerfragestunde im Mockrehnaer Gemeinderat am Dienstagabend jedenfalls ein laut vernehmliches „Danke!“. Zuvor hatten die Gemeinderäte bei lediglich zwei Enthaltungen dafür gestimmt, dass bei der gerade in Bau befindlichen Straße An den Linden vor dem Haupteingang zum Friedhof in Wildenhain fünf bereits verbaute Borde wieder rausgenommen und tiefer gesenkt werden.

Hier verfolgt Elfi Hoffmann noch gebannt die Debatte, um die Absenkung der Borde. Quelle: Ilka Fischer

„Aus technischer Sicht ist alles Okay“

Elfi Hofmann, die als Mitglied des Kirchenrates von einer Wildenhainerin darauf aufmerksam gemacht worden war, hatte diesen Wunsch damit begründet, dass die hohen Borde vor dem Haupteingang es gehandicapten Bürgern unnötig erschweren würden, auf den Friedhof zu gelangen.

Gemeinderat Detlef Bölke, der in diesem Fall auch als Planer und Bauleiter fungiert, verteidigte die Arbeit. „Aus technischer Sicht ist alles Okay.“ Rollstuhlfahrer würden die drei bis vier Zentimeter Rundborde überwinden können. Außerdem gebe es auf jeden Fall über den Parkplatz einen gänzlichen barrierefreien Zugang.

„Gebt Eurem Herz einen Stoß“

Dem widersprach der Mann von Elfi Hoffmann, der selbst im Tiefbau zu Hause ist. Harald Hoffmann: „Ich habe nachgemessen. Es sind sechs Zentimeter!“ Aus seiner Sicht sei hier was versäumt worden. „Aber man kann das noch ändern. Denn bisher sei noch nichts Schwarzes drauf. Gebt Eurem Herz einen Stoß!“

Karin Krug, ebenfalls Mitglied im Kirchenrat, die den Alternativzugang nur über den Fußweg als zu lang einschätzte, bekräftige: „Es sind doch nur fünf Borde, die noch mal raus müssten, das muss doch möglich sein.“

„Fünf Borde sind nicht das Problem“

Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) verwies dann zwar darauf, dass es lediglich um einen zweiten komplett barrierefreien Zugang gehen würde und dass die Bauunterlagen ausgelegen hätten. Doch die Gemeinderäte sahen das in überwältigender Mehrheit anders.

Dieter Jentzsch ( CDU) hob hervor, dass es für die Bürger schwer wäre, aus den Planungsunterlagen die Bordhöhen herauszulesen. Sein Fazit: „Fehler einsehen und korrigieren.“

Erwin Ellguth ( Die Linke) wollte keinen zweiten Gartenweg Mockrehna, an den er noch „immer mit Grauen denkt“. Lothar Haupt (FWG) meinte: „Wir sitzen alle nicht im Rollstuhl. Doch es kann jedem passieren. Fünf Borde sind doch da nicht das Problem.“

Auch Claus Heinrichsen (FWG), ehemalige Bauamtsleiter in Doberschütz, äußerte sich entsprechend: „Ich habe mir das heute vor Ort angeschaut. Ich unterstütze das Bürgeranliegen.“

Der Weg war damit endgültig vorgezeichnet. Peter Klepel nach der eindeutigen Abstimmung: „Das geht morgen an die Bauleute raus.“

Ob es damit bei der Straße etwas länger dauert, ist offen. Eingangs hatte Detlef Bölke erklärt: „Trinkwasser und Abwasser sind fertig, ab nächste Woche kommt der Asphalt auf die Straße. Anschließend wird der Fußweg gepflastert. Schon Ende Oktober/Anfang November soll alles fertig sein.“

Von Ilka Fischer