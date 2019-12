Wirtin in Eilenburg fühlt sich von Behörden im Stich gelassen

Eilenburg

Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Das weiß auch Monika Neumann-Wächtler. Doch dass es mit der Shisha-Lounge neben ihrem Haus so große Probleme gibt, hätte sie im Vorfeld nicht gedacht.

Monika Neumann-Wächtler (77) fühlt sich vom Wasserpfeifendampf gestört. Quelle: Nico Fliegner

Seit Monaten ärgert sich die 77-Jährige über den süßlich riechenden Dampf, der auf der Rückseite der Shisha-Bar aus einem Rohr strömt und in ihr Haus zieht. „Ich wünschte, das Gewerbeamt würde da wohnen, wo ich wohne“, äußerte sie ihren Unmut im September vor den Stadträten. „Ich halte das nicht mehr aus und werde mein Haus wohl verkaufen müssen.“

Im Stich gelassen

Es war nicht das erste Mal, dass Monika Neumann-Wächtler das Problemvor Bürgermeister, Stadtrat und Stadtverwaltung angesprochen hat. Fünfmal habe sie schon darauf hingewiesen, zuletzt sogar das Umweltamt des Landkreises, die sächsische Staatskanzlei und Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) angeschrieben, erzählt sie. Von der Stadtverwaltung Eilenburg und den Behörden fühlt sie sich im Stich gelassen. Zwar mussten die Betreiber nach Veto des Schornsteinfegers Veränderungen an der Entrauchung vornehmen und haben daraufhin eine Betriebsgenehmigung erhalten, doch das Problem war damit nicht gelöst.

„Dass sie so schnell eine Genehmigung bekommen haben, ist sagenhaft. Ich weiß am besten, wie lange das für meinen Abzug in der Küche gedauert hat“, so die Betreiberin der Gaststube „Monis kleine Oase“.

Eilenburgs OBM bietet Gespräch an

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hat ihr nunmehr ein Gespräch angeboten. Alle Beteiligten, also auch die Betreiber der Bar, sollen an einen Tisch kommen. Das Gespräch soll nächste Woche stattfinden, entweder Montag oder Donnerstag.

Monika Neumann-Wächtler hat indes festgestellt, dass seit gut einer Woche niemand mehr in der Shisha-Lounge ist. Auch die LVZ hat niemanden erreicht. Das letzte Mal habe es Ende November die Geruchsbelästigung gegeben, zwischenzeitlich, so die Anwohnerin, seien auch Behörden vor Ort gewesen. Welche und was der Grund dafür war, ist ihr nicht bekannt. Sie pocht dennoch auf das Gespräch mit dem OBM. Denn Ruhe will sie erst geben, wenn sie dauerhaft nicht mehr vom Dampf gestört wird.

In einer Shisha-Bar wird Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht, das nachweislich gesundheitliche Risiken mit sich bringt.

Von Nico Fliegner