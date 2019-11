Wöllnaus Feuerwehr nimmt neues Löschfahrzeug in Betrieb

Wöllnau

Damit hatte Wöllnaus Wehrleiter Mario Pohlenz nicht gerechnet und war sichtlich überrascht, als im Sunny Deutrich von der Jugendfeuerwehr eine Torte in Form eines Feuerwehrfahrzeuges vor versammelter Mannschaft überreichte.

Kurz zuvor hatte der Chef der 63-köpfigen starken Feuerwehr den Tag der offenen Gerätehaustür mitten im Dorf eröffnet. „Unsere Feuerwehr wurde 1932 gegründet. Wir haben aktuell 40 aktive Kameraden, neun Alterskameraden sowie 14 Jugendliche in unseren Reihen“, erzählte Mario Pohlenz.

Fahrzeug mit Wassertank

Zur Galerie Beim Tag der offenen Tür war einiges los bei der Feuerwehr in Wöllnau. Hier ein paar Bildimpressionen.

Den Tag der offenen Tür gibt es in Wöllnau nicht in jedem Jahr. Vielmehr organisiere man solche Veranstaltungen und verbinde sie mit Höhepunkten. Diesmal war es die Inbetriebnahme des neuen Löschfahrzeuges für die Wöllnauer Kameraden. Das nennt sich kurz TSF-W und bedeutet Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser. „Der Vorteil unseren neuen Fahrzeuges ist der, dass wir mit dem neuen Auto auch 500 Liter Wasser bei künftigen Einsätzen dabei haben und im Ernstfall sofort loslegen können. Unser ausgemustertes Fahrzeug hatte kein Wassertank und wir mussten im Ernstfall erst einmal eine Schlauchleitung legen“, so Pohlenz. 25 Jahre hatte das alte Auto mittlerweile auf dem Buckel. Davon 15 Jahre bei dem Wöllnauer Kameraden. Auch Gemeinde-Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) ist froh, endlich ein neues Fahrzeug zu haben. „Das ist ein kleiner Generationenwechsel im Fahrzeugbereich. Neue Technik ersetzt alte. Ich hoffe natürlich, dass sie so wenig wie möglich zum Einsatz kommt.“

Einsatzübung der Jugendwehr

Zum Tag der offenen Tür wurde im Gerätehaus die Geschichte der Feuerwehr dokumentiert und alte Technik ausgestellt. So konnte man eine historische Handdruckspritze bestaunen, einen Schlauchanhänger anschauen und einen Blick in den Feuerwehr-B1000 werfen. Die Jugendfeuerwehr führte am Nachmittag noch eine Einsatzübung vor. Geschenke und Gratulationen gab es im Laufe des Tages auch noch von den Feuerwehren aus Mörtitz, Doberschütz, Battaune, Sprotta und Paschwitz.

Von Steffen Brost