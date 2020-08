Wohnen in Eilenburgs Zentrum wird attraktiver

Eilenburg

Das Karree Eckartstraße / Wallstraße / Karlstraße in Eilenburg nimmt immer mehr Gestalt an. In dieser Woche erfolgte dort die Abnahme der Straße und der Stellplätze im Innenhof. Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV), mit 1800 Wohnungen die mit Abstand größte Vermieterin der Stadt, befindet sich damit bei dem Quartierumbau, in dem sie in den vergangenen drei Jahren rund fünf Millionen Euro investiert hat, auf der Zielgeraden.

Ab Mittwoch kann geparkt werden

Mitarbeiter der Firma Muldental-Service aus Wurzen legen letzte Hand an die Außenanlagen im Karree an. Hier pflastern sie gerade den barrierefreien Zugang zu der Wallstraße 5. Quelle: Ilka Fischer

EWV-Geschäftsführerin Birgit Bendix Bade: „Ab Mittwoch geben wir die Parkplätze frei.“ In den nächsten Tagen werden dann noch vor jedem Hauseingang und auf einem kleinen Grillplatz Bänke aufgestellt. Auch die Spielgeräte für einen kleinen Spielplatz sind bestellt, können aber erst Ende September geliefert werden. Im Oktober wird Remondis zudem etliches Grün anpflanzen.

Damit bleiben in dem Quartier in bester Innenstadtlage dann nur noch die Häuser Wallstraße 5 und Karlstraße 4.

Bei der Wallstraße 5, dem Haus mit 25 barrierearmen Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen, wurde der Weg zum barrierefreien Aufgang im Zuge der Innenhofgestaltung bereits neu gepflastert. Außerdem wird hier nun eine automatische Türöffnung installiert, die es insbesondere Rollstuhlfahrern erspart, Türen manuell öffnen zu müssen und die damit leichter in ihre Wohnungen gelangen.

Eine Fassade wird zurück gestellt

Zurückgestellt wurde dagegen die an sich für dieses Jahr ebenfalls geplante Fassadenneugestaltung. EWV-Geschäftsführerin Birgit Bendix- Bade: „Vielleicht machen wir nun doch noch gleich das Dach mit.“ Die Untersuchungen dafür laufen. Sobald die Entscheidung gefallen ist, will sich die EWV im Sinne ihrer Mieter um Zuwendungen aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bemühen.

Pläne für die Karlstraße 4

Danach soll dann noch die Karlstraße 4, wie zuletzt die Eckartstraße 21 bis 23, in der 16 Wohnungen für 2,6 Millionen Euro komplett auf Vordermann gebracht wurden, völlig umgekrempelt werden. Da der Trend zu größeren Wohnungen geht, so Birgit Bendix-Bade, überprüfe die EWV in solchen Fällen, ob der Zuschnitt der Wohnungen noch den Anforderungen entspricht. „Konkret können wir uns vorstellen, dass die oberen zwei der sechs Wohnungen in der Karlstraße 4 bei dem für 2021 geplanten Umbau zusätzlich Wohnraum im Dachgeschoss bekommen.“

Erstmals ist das schwarze Brett digital

In dem Quartier, das mit der Karlstraße 4 dann rundum modernisiert ist, gibt es übrigens auch noch eine andere Neuerung. In den drei Hauseingängen der Eckartstraße 21 bis 23 gibt es seit Kurzem erstmals ein digitales schwarzes Brett, auf dem die Mieter zum Beispiel über Wartungsarbeiten aktuell informiert werden können. Die Informationen dafür können von der EWV-Zentrale am Maxim-Gorki-Platz eingespielt werden.

Von Ilka Fischer