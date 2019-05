Brandis

Ein grün gerahmter, geschützter Kessel, schroffe Felsen, davor ein weiter Platz zum Picknicken, bequem mit dem Rad zu erreichen, – es vergeht kaum ein Tag, an dem im Brandiser Ostbruch keine Kletterer in die Wand steigen, die diese gerade für Gruppen und Familien idealen Bedingungen nutzen. Am 1. Juni lädt der Deutsche Alpenverein ( DAV) zu einem Familienfest ein, bei dem der Ostbruch und weitere sechs Steinbrüche rund um Brandis und Beucha sowie deren Geschichte erkundet werden können. Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Leipziger Kletterschule.

1919 entstand die Kletterschule im Ostbruch Brandis

Als Kletterparadies entdeckt hat den Ostbruch Felix Simon, 1924 Erstbesteiger der Nordwand des Monte Pelmo in den Dolomiten. Für ihn und seine Freunde von der Sektion Jung-Leipzig des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins boten die schroffen Kanten des ehemaligen Steinbruchs eine Möglichkeit, sich auf große Touren in den Alpen vorzubereiten. Sie gehörten zu den wenigen schon damals vom Bergsport Begeisterten. Nach dem Vorbild damaliger Kletterschulen in den Bergen entstand so 1919 die „Leipziger Kletterschule“ im Ostbruch. Dazu wurden verschiedene Übungsstrecken mit Sicherungshaken versehen, kartographiert und konnten so gezielt angewendet werden. „Wie aus zuverlässigen Quellen hervorgeht, ist es das älteste Klettergebiet, das an künstlich entstandenen Felsen geschaffen wurde“, sagt Raik Herrmann (55), Beiratsvorsitzender im DAV-Leipzig und Organisator des Familienfestes.

Herausforderung am Berg als Ausgleich zum Alltag

Sehr oft geht der Waldsteinberger selbst am Kohlenberg klettern. „Hier gibt es alle Schwierigkeitsklassen“, sagt er. „Und während es im Ostbruch auch an heißen Sommertagen schattig ist, kann man im Westbruch nach dem Klettern noch ein Bad nehmen.“ Der gebürtige Dresdener hatte sich schon als Jugendlicher in der Sächsischen Schweiz ausprobiert. Dann hing er, beruflich und familiär eingespannt, das Seil für viele Jahre an den Haken, um seit 15 Jahren wieder regelmäßig die Herausforderung am Berg und den Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Bauingenieur zu suchen. Als Leiter der Bauabteilung kurz vor der Wende im Natursteinbetrieb Beucha hat er dabei eine besondere Beziehung zu den Steinbrüchen in der Region. Trotzdem besteigt er als Mitglied der Klettergruppe Muldental im DAV nicht nur seinen „Hausberg“, sondern auch gern mal Berge der Region oder der Alpen.

Sächsische Kletterer entwickeln das Sportklettern

Herrmann ist einer von 1,3 Millionen Mitgliedern des DAV, der in diesem Jahr ebenfalls einen runden Geburtstag feiert – seinen 150. „Denn lange schon ist aus den wenigen Helden an spektakulären Bergen eine breite Bewegung von Kletterbegeisterten geworden“, sagt er und betont: „Es waren die sächsischen Kletterer, die in den 1950er-Jahren das Sportklettern in der heutigen Form entwickelten. Für sie ist das Erklimmen eines Gipfels rein sportlich motiviert und nur aus eigener Kraft, ohne Nutzung von Leitern und Ringen akzeptabel. Das Seil dient nur noch der Sicherung und dem Ablassen der Beteiligten.“

„In Brandis allerdings war das Klettern lange Zeit nur wenigen Mutigen vorbehalten“, weiß Herrmann. „Die Routen waren brüchig und nur wenig mit rostigen Stahlhaken gesichert.“ Nachdem 2010 der Ostbruch in einer monatelangen Aktion von gefährlichen Munitionsresten aus dem II. Weltkrieg beräumt und das Areal vom Land der Stadt übereignet worden war, zog diese aus Sicherheitsgründen die Reißleine. 2012 schloss die Leipziger DAV-Sektion einen Nutzungsvertrag mit der Stadt ab. Seitdem kümmert sich der DAV um die Sicherheit der Routen und die Ordnung in den Brüchen. „In Arbeitseinsätzen wurden die Felsen von absturzgefährdetem Bewuchs befreit und lockere Teile abgeschlagen“, berichtet Herrmann. „Diese hatten teils die Größe eines Kühlschrankes und zeigten die Notwendigkeit der Arbeiten. Heute werden alle Wege regelmäßig überprüft, sind mit Edelstahlringen und Schwerlastdübeln hergerichtet.“ Speziell im Ostbruch wurde zuletzt ein neuer Übungsklettersteig errichtet. „Mit dem Anlegen gezielt für Kinder kletterbarer Wege macht die Kletterschule ihrem Namen alle Ehre“, meint Herrmann.

Viel Müll sammelt sich im Brandiser Westbruch

Um so mehr ärgert er sich über Zeitgenossen, die alle Bemühungen sabotieren. Nicht nur die Infotafeln des DAV würden beschmiert oder abgebrochen. „An schönen Tagen kommen auf das Plateau über dem Westbruch schon mal bis zu 100 Leute und machen Party. Abfall und Flaschen lassen sie liegen.“ Alle 14 Tage sammelt Herrmann zwei Plastetüten voll Müll ein. „ Brandis verfügt mit seinen Steinbrüchen über ein außergewöhnliches Kleinod, das uns in der Region ein besonderes Alleinstellungsmerkmal gibt“, mahnt er zu mehr Wertschätzung. Es zudem weiter auszubauen, arbeitet der DAV an der Idee eines Klettersteiges über den Westbruch. Eine Leader-geförderte Machbarkeitsstudie, so Herrmann, liege vor, aktuell wird sie durch ein Artenschutzgutachten ergänzt.

Beim Familienfest kann man diese Kleinode wandernd erkunden und sich zudem selbst im Klettern ausprobieren. Die Veranstaltung verbindet damit beide Seiten dieses Sports: Klettern und Wandern. Entschleunigung ist in jedem Fall garantiert. In diesem Sinne: Berg frei!

7-Brüche-Wandertag am 1. Juni Anlässlich 100 Jahre Leipziger Kletterschule im Brandiser Ostbruch hat der DAV eine 7-Brüche-Wanderung vorbereitet, die über 13 Kilometer an sieben Steinbrüche zwischen Brandis und Beucha – Tollert-, Ost-, West-, Spittel-, Hausbruch, Steinbruch „Sorge“, Kirchbruch – führt und sowohl vom Bahnhof Beucha als auch vom zentralen Hauptparkplatz an der Eisdiele Lilly Vanilly starten kann. Für weniger Ambitionierte gibt es zwei gekürzte Varianten zu vier oder zwei Brüchen. Es gibt keine Führungen – jeder bestimmt sein eigenes Tempo. Die Routen werden sichtbar markiert sein und sind auf einem Flyer dargestellt oder auch über die App „Alpenvereinaktiv.com“ abrufbar. An den Steinbrüchen informieren Tafeln zu deren Geschichte. „Die Stadt Brandis und der Geopark Porphyrland haben bereits signalisiert, die Wanderroute touristisch auszubauen“, informiert Raik Herrmann vom DAV. Am Kirchbruch in Beucha steht der Heimatverein für Fragen zur Verfügung. Im Ostbruch, der Hauptattraktion, gibt es von 10 bis 16 Uhr einen Infostand des Alpenvereins. Neben Plakaten zur Geschichte des Kletterns sind verschiedene Attraktionen vorbereitet. So kann mit Leihausrüstung am Klettersteig oder den Felswänden geklettert werden. Für Kinder und Jugendliche hat der DAV zum Kindertag eine Tombola organisiert, bei der Gutscheine aus Leipziger Bergsportgeschäften verlost werden.

Weitere Infos: www.dav-leipzig.de

Von Ines Alekowa