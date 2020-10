100 Jahre alte Wäscherolle wird zum Vereinstresen in Zschorna

Lossatal

Das schmucke Vereinsheim in Zschorna ist gleich um zwei Sehenswürdigkeiten reicher. Zum einen ziert seit kurzem ein Kletterturm den Spielplatz an der Alten Dorfstraße. Zum anderen dominiert ein wahres Unikum den neuen Anbau, der erst vor einem Jahr eingeweiht wurde. Was es mit dem historischen Exemplar im jetzt modernen Gewand auf sich hat, verrät Katrin Kniesche, die Chefin des Nachbarvereins Zschorna 1859.

„Wir haben eine alte Wäscherolle vor dem Holzwurm gerettet und zur Bar umfunktioniert.“ Die Idee dazu hatte Rolf Hoffmann, nachdem die Mangel im leergewohnten Haus am Schloss ein einsames Dasein des Verfalls fristete. Da sich der Nachbarverein unter anderem der Traditionspflege verpflichtet fühlt, musste ein Lösung her, erzählt Kniesche.

Am antiken Walzentisch treffen sich jetzt nicht nur Frauen

Sie erinnert sich noch gut an das schwere Ungetüm der Maschinenfabrik Franz und Eduard Seiler aus Liegnitz, dem heutigen Legnica in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien. Im Konsum erhielten die Frauen des Dorfes den Schlüssel und warfen nach getaner Arbeit das Geld für die Benutzung in eine Kasse des Vertrauens. Wann der gut einhundert Jahre alte Zeitzeuge nach Zschorna kam und wo er früher stand, will Kniesche noch genau ergründen. „Meines Erachtens verrichtete die Rolle anfangs in Wurzen ihre Dienste und ab den 60er-Jahren dann hier.“

Ebenfalls am Vereinshaus in Zschorna eingeweiht, wurde ein neuer Kletterturm, den die Gemeinde Lossatal über das Leaderprogramm errichten ließ. Quelle: privat

Heute treffen sich am antiken Walzentisch allerdings nicht mehr nur Frauen zum Plausch, sondern vor allem die Männer des Nachbarvereins sowie der SoulReavers-Motorradfreunde. Denn die Biker beteiligten sich schließlich ebenfalls am jüngsten Projekt, das Eckhart Wunder leitete und eine kleine Finanzspritze von 500 Euro aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ erhielt.

Gemeinde sorgt für neuen Kletterturm über Leaderprogramm

Bei alledem vergingen bis zur ersten Stehparty Ende September aufgrund der Corona-Zwangspause fast zwei Jahre. „Was lange währt, wird gut“, betont Kniesche. Zumal die kuriose Bar mit dem Charme längst vergangener Zeiten sowie der installierten Lichttechnik ein absoluter Hingucker ist, wie die Resonanz zeige. „Bei den Älteren weckt sie Erinnerungen, die Jüngeren finden sie einfach toll.“

Und der neue Kletterturm für die Kinder, den die Gemeinde über die Leader-Förderung errichten ließ, trage laut der Vereinsvorsitzenden außerdem zum gepflegten Umfeld des Zschornaer Domizils sowie zum gesellschaftlichen Leben im Lossataler Ortsteil bei.

Von Kai-Uwe Brandt