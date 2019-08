Bennewitz

Eigentlich sollten bis 11. August in die Briefkästen der Bennewitzer genau 4184 Wahlbenachrichtigungen für die sächsische Landtagswahl am 1. September verteilt sein. Tatsächlich aber haben wahrscheinlich nur 3135 ihren Empfänger erreicht. Der Rest ist auf dem Postweg verloren gegangen.

Deutsche Post bleibt Erklärung schuldig

Die Gemeinde Bennewitz bezieht die Wahlbenachrichtigungen, wie andere Kommunen auch, bei einem Verlag und ergänzt die Vordrucke dann um die persönlichen Daten der Wahlberechtigten. „Am 25. Juli haben wir die Benachrichtigungen der Deutschen Post zur Zustellung übergeben“, sagt Katrin Bodusch, Fachbereichsleiterin Innere und Äußere Verwaltung im Rathaus Bennewitz. Was dann folgte, beschreibt sie als „abenteuerlich“. „Zuerst wurden wir von dem Dienstleister telefonisch informiert, dass ins Briefzentrum Leipzig nur 3900 Sendungen eingeliefert wurden, später folgte schriftlich ein Dreizeiler, dass es sogar nur 3135 waren.“ Eine Erklärung dafür – Fehlanzeige.

Bennewitzer Verwaltung erstattet Anzeige bei der Polizei

Die Gemeinde reagierte und informierte die Polizei. „Allerdings hat die uns wenig Hoffnung gemacht, den Vorfall aufklären zu können“, so Bodusch. Vor allem aber wurde der Vorfall mit der Kreiswahlleitung im Landratsamt und mit der Landeswahlleitung in Kamenz erörtert. Immerhin stand die Frage im Raum, ob eine nicht erfolgte Benachrichtigung Auswirkung auf die Gültigkeit der Wahlergebnisse haben könnte.

Aber die Landeswahlleitung habe Entwarnung gegeben, kann Bodusch beruhigen. „Sie hätte die Möglichkeit gehabt, die Frist für die Zustellung zu verlängern, dann hätten wir nachdrucken lassen. Aber die gesetzlichen Voraussetzungen dafür waren nicht gegeben. Laut Paragraf 17/4 der Landeswahlordnung gelten als solche Naturkatastrophen oder höhere Gewalt.“ Statt dessen habe die Landeswahlleitung „empfohlen, dass wir unsere Bürger informieren“. Einige, so Bodusch, hätten sich auch schon – irritiert darüber, so kurz vor der Wahl noch keine Mitteilung im Kasten zu haben, – bei der Gemeinde gemeldet.

Entwarnung für Bennewitzer Wähler

Eine Information ist auch in Boduschs Augen ausreichend. „Denn um von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist die Wahlbenachrichtigung nicht erforderlich“, verweist sie auf die Bekanntmachungen zur Landtagswahl im Juli-Amtsblatt. „Entscheidend dafür, dass man als Wähler an der Landtagswahl teilnehmen kann, ist, dass man im Wählerverzeichnis der Gemeinde Bennewitz eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.“

Wahlberechtigt und im Wählerverzeichnis der Gemeinde Bennewitz eingetragen sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, am 1. Juni 2019 in der Gemeinde Bennewitz gemeldet waren und nicht nach Paragraf 12 des Sächsischen Wahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Bodusch weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder Bürger das Recht zur Einsichtnahme ins Wählerverzeichnis hat.

Personalausweis reicht für Abgleich mit Wählerverzeichnis

Am Wahltag selbst reiche es aus, im Wahllokal – es sind die gleichen wie zur Kommunalwahl im Mai – zum Abgleich mit dem Wählerverzeichnis den Personalausweis oder Reisepass vorzuzeigen.

Den vorherigen Kontakt zur Gemeindeverwaltung indes muss suchen – ob mit oder ohne Wahlbenachrichtigung –, wer einen Wahlschein beantragen möchte, um in einem anderen Wahlbezirk als dem laut Wählerverzeichnis zugeteilten wählen zu können. Oder wer Briefwahlunterlagen beantragen möchte. Beides ist mündlich, schriftlich oder elektronisch möglich.

Kontakt: Gemeindeverwaltung Bennewitz, Wahlamt, Katrin Bodusch, Telefon 03425/893210, E-Mail: bodusch@gemeinde-bennewitz.de

Von Ines Alekowa