135-Seelen-Ort Mark Schönstädt soll bis zu 57 Asylbewerber aufnehmen

Lossatal/Mark Schönstädt

Mark Schönstädt hat 135 Einwohner, keinen Supermarkt und ein Zug hält hier schon lange nicht mehr – jetzt werden bis zu 57 Asylbewerber erwartet. Noch im Januar sollen sechs Familien aus Afghanistan, Libyen, Georgien und dem Irak in einen Wohnblock aus den 1960er Jahren einziehen. Es handele sich um 27 Asylsuchende, sagt Thomas Pohling vom Landratsamt: „15 Erwachsene und zwölf Kinder.“ Die Rede ist von sieben Wohnungen. 14 Wohnungen hat der Kreis im Block insgesamt gemietet.

Dass etwas in der Luft liegt, hätten sie schon geahnt. Nur was, darüber seien sie lange im Unklaren gelassen worden, monieren die Mark Schönstädter. Schon munkelten sie, der fast leer stehende und womöglich unrentable Block könnte verkauft werden. Jedenfalls sei dort seit Ende November eifrig gewerkelt worden. Ein Aushang brachte schließlich Gewissheit.

Infoveranstaltung kurzfristig abgesagt

Ob tatsächlich alle 57 Asylbewerber kommen, kann der stellvertretende Leiter des Ausländeramtes derzeit noch nicht sagen: „Das hängt von den weiteren Zuweisungen aus den sächsischen Erstaufnahmelagern ab.“ Über etwaige Einzüge würde die Gemeindeverwaltung und der Ortsvorsteher vorab informiert, versprach Pohling.

Er bittet die Bewohner um Entschuldigung, dass die Infoveranstaltung kurzfristig abgesagt werden musste. Seinem Amt sei die geringe Einwohnerzahl des Ortes bekannt, versicherte er. Auch um die mäßige Verkehrsanbindung wisse man. Bis auf den zuletzt gestrandeten Orientexpress hält hier seit Jahren kein Zug mehr. Immerhin der Bus fährt noch.

Erinnerung an die jungen Jahre

Regina Pfeiffer und Christa Döbler sind Nachbarinnen. Seit 1964 wohnen sie in dem Block. „Erstbezug“ nennen sie sich. Sie berichten vom nahen Steinbruch, der damals eröffnet wurde: „Deshalb kamen Arbeiter aus Wurzen, Oschatz und Grimma nach Mark Schönstädt. Sie fanden hier Beschäftigung und Wohnraum.“

Sie seien alle noch jung gewesen, Mitte 20, erinnern sich die beiden Frauen mit Wehmut. „Es war sehr schön, wir fühlten uns wohl, galten als eingeschworene Truppe.“ Die Frauen seien in Gärtnerei, Steinbruchküche oder Kührener Waffelfabrik untergekommen. Sogar einen Konsum gab es. Der Kindergarten war in Meltewitz, die Schule in Kühren.

Kaum Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften

Jeder Hauseingang habe Feste veranstaltet. Die Gärten von damals gebe es heute noch, sagen die Nachbarinnen: „Leider, die meisten Männer sind inzwischen gestorben. Zurück blieben wenige Witwen.“ Die aktuellen Entwicklungen in ihrem Haus beschäftigten sie sehr, sagen Frau Pfeiffer und Frau Döbler.

Die Zahl der nach Deutschland gekommenen Asylsuchenden habe sich im Herbst 2021 sprunghaft erhöht, sagt Thomas Pohling. Man habe kaum noch Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften. Die Auslastung liege bei mehr als 85 Prozent. Von Januar bis September seien im Schnitt monatlich 24 Personen in den Landkreis gekommen.

Schwierige Suche nach bezahlbaren Wohnungen

„Im Oktober waren es 69, im November 137“, so der Mann vom Amt. Die Suche nach weiteren bezahlbaren Wohnungen, besonders in Städten, habe sich immer schwieriger gestaltet. „So konnten wir den Wohnraum, der uns in Mark Schönstädt zur Verfügung gestellt wird, nicht ablehnen.“

In Mark Schönstädt gibt es eine Bushaltestelle. Quelle: Haig Latchinian

In der Gemeinde Lossatal sei derzeit kein einziger Asylsuchender untergebracht, heißt es aus dem Landratsamt. Dabei müsse die Kommune entsprechend dem Verteilerschlüssel 60 Personen aufnehmen. Pohling: „Ich bitte Sie, die ankommenden Menschen als neue Nachbarn aufzunehmen und ihnen ohne Vorurteile zu begegnen.“

Bürgermeister reagiert auf Kritik

Regina Pfeiffer und Christa Döbler verweisen auf ihr gutes Verhältnis zu den polnischen Arbeitskräften, die in ihrer Nähe wohnten: „Sie sind fleißig und freundlich, genau wie das slowakische Mädchen, das im Kartoffellagerhaus beschäftigt ist.“ Enttäuscht zeigten sie sich von ihrer eigenen Gemeinde: „Wir fühlen uns seit Jahren abgehängt.“

Er werde alles tun, um den Prozess aktiv zu begleiten, verspricht Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD). Angesprochen auf die Kritik der Mark Schönstädter, viel zu spät informiert zu haben, fügt er hinzu: „Ich wollte keine Debatte im Dunkeln. Wer kommt? Wie viele kommen? Welche Religionen? Erst seit wenigen Tagen haben wir Klarheit.“

Keine Kaufhalle im Ort

Ein Brief an die Einwohner gehe unverzüglich raus. Er wollte die Videokonferenz mit Borna, Ortsrat und einigen Bürgern abwarten, so Weigelt. Neben den Mark Schönstädtern Marco Großmann, Henrik Holke und Georg Pasternak war am Donnerstag auch Cornelia Hanspach zugeschaltet. Sie wohnt im Ort und koordiniert das Projekt Weltoffenes Wurzener Land.

Mark Schönstädt sei der ewige Ortsteil des Ortsteils, sagt Hanspach. Es gebe nicht mal eine Einkaufsmöglichkeit, mal abgesehen von Bäcker oder Fleischer auf Rädern. „Aber die Einwohner lassen sich nicht unterkriegen. Wir haben unser Waldbad und – die Steinarbeiterkantine. Die sollte in den Neunzigern schon mal abgerissen werden. Das hatten wir verhindert.“

„Wir stellen uns der Herausforderung“

Seit vielen Jahren werde die Kantine vom örtlichen Verein bewirtschaftet. Das Wurzener Landfest sei ein Erfolg gewesen. Seitdem veranstalteten die Mark Schönstädter einmal im Jahr ihr Nachbarschaftstreffen. „Natürlich ist die Aufnahme von Flüchtlingen für einen so kleinen Ort problematisch. Aber wir stellen uns der Herausforderung. Was bleibt uns anderes übrig?“

Von Haig Latchinian