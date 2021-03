150 Borsdorfer Senioren geimpft – ein Anfang

Borsdorf

„Die Impfung ist mir sehr wichtig“, sagte Ingrid Zapf und fügte gleich noch ein Lob an: „Die Gemeinde hat das hervorragend organisiert.“ Die 87-jährige Borsdorferin gehörte zu den über 80-Jährigen, die am Freitag in der Borsdorfer Zweifeldhalle von einem mobilen Impfteam mit dem Biontech-Vakzin gegen das Coronavirus geimpft wurden.

Gemeinde ebnet den Weg

Die Vorbereitungen allerdings begannen schon vor vier Wochen. Da hatte sich eine Gruppe Freiwilliger im Rathaus zusammengefunden, die Senioren bei der Registrierung für einen Impftermin helfen wollte. Von 556 über 80-Jährigen in der Gemeinde, die alle einzeln angeschrieben wurden, meldeten sich rund 250 über die Hotline der Gemeinde. „Wir waren wirklich überrascht von der Resonanz“, sagte Rudolf Rübsamen vom Helferteam. Es war eine Größenordnung, die Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) zu der Überlegung veranlasste, sich um ein mobiles Impfteam zu bemühen. „Wir hätten unsere Zweifeldhalle auch als gemeinsames Impfzentrum mit Brandis und Machern zur Verfügung gestellt, aber das wurde vom Sozialministerium aus Kostengründen abgelehnt“, berichtete sie.

Viele helfende Hände

Auch dass das mobile Impfteam nach Borsdorf gekommen ist, habe viel mit Hartnäckigkeit zu tun, sagte Kaden. Gemeinderätin und Helferin Renate Schlegel hatte den Kontakt zum DRK als Organisator der Impfkampagne gehalten, das schließlich den 12. März zusagte. Als das DRK den Termin wieder cancelte, hatte die Gemeinde schon die Impfeinladungen verschickt. Dass nun doch geimpft werden konnte, so Kaden, sei der Intervention des Landrates zu danken.

Bereits am Vortag hatten Freiwillige mit Hilfe des Bauhofes in der Halle Stühle in der Warte- und Ruhezone aufgestellt, dazwischen Zelte, in denen die Impfungen vorgenommen wurden. Zwei Autos standen bereit, um Senioren abzuholen, die nicht aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Verwandten oder Nachbarn kommen konnten. Die Borsdorfer Feuerwehr stellte eine Tragehilfe, die auch die im Rollstuhl sitzende Ingrid Zapf in Anspruch genommen hat. Jetzt kontrollierten die Helfer bei den Ankommenden die Temperatur, begleiteten die Senioren und versorgten sie wie auch das Impfteam auf Wunsch mit Getränken. „Die Leute werden hier persönlich begrüßt, und das tut ihnen sehr gut und nimmt auch etwas die Anspannung“, sagte Rübsamen, der im Foyer die Personalien abglich und sich über den Etappensieg freute.

Pieks im Fünf-Minuten-Takt

„Wir kommen nur mit Computer und Impfstoff, gut verpackt in Kühlboxen“, erklärte Sascha Daniel vom Arbeiter-Samariter-Bund, einer der drei Mitarbeiter des mobilen Impfteams, während er den Eintrag in die Impfpässe vornimmt. „Das Einladungsmanagement liegt bei der Gemeinde.“ Die hatte die Impfungen im straffen Fünf-Minuten-Takt geplant. „Wir wollen keine einzige Impfdose verschenken“, betonte Kaden. Als Impfärzte hatte die Kassenärztliche Vereinigung zwei Borsdorfer Ärztinnen für den Vor-Ort-Termin gewinnen können – Kathrin Fach ist hausärztliche Internistin, Annette Altner hingegen bereits im Ruhestand. Trotzdem zu helfen, war für sie keine Frage. „Es muss mit den Impfungen endlich vorwärts gehen.“

„Wir sind happy“

Roswitha (84) und Baldur (81) Liskies gehörten zu den Glücklichen, die den schützenden Pieks erhielten, und zeigten sich erleichtert: „Wir gehören beide zur Risikogruppe“, sagte Baldur Liskies. Ein Leben lang seien er und seine Frau kaum krank gewesen, doch im vergangenen Jahr erwischte es gleich beide – sie erlitt sie einen Schlaganfall und er einen Infarkt. „Wir haben uns, auch mit Hilfe unseres Sohnes, wochenlang um einen Termin bemüht“, berichtete er. Vergeblich. Dann das Hilfsangebot der Gemeinde. „Die Leute sind sehr kompetent und freundlich, und wir waren happy, als wir die Einladung erhielten. Man muss der Bürgermeisterin und ihrem Team sehr dankbar sein.“ Auch weil sie nun nicht nach Borna müssen. „Das“, so Liskies, „wäre meiner Frau sehr schwer gefallen. Wegen der Medikamente wird ihr schnell übel.“ Am Karfreitag werden sie und die anderen Senioren nun zur Nachimpfung erwartet.

Der Wermutstropfen: Die zugebilligten 150 Impfdosen decken nur einen Teil des Bedarfs. „Wir sind nach dem Geburtsjahr gegangen und haben jetzt zunächst die Ältesten der 250 Senioren eingeladen“, erklärt die Bürgermeisterin. „Für die anderen müssen wir weiter am Ball bleiben.“

