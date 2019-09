Wurzen

Ein Ex-Schüler hat an einer Wurzener Schule einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er war trotz eines bestehenden Hausverbotes am Dienstagvormittag in die Schule gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort habe er sich mit der Bitte an die Schulleitung gewandt, wieder am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Dabei soll er, nicht zuletzt aufgrund seiner äußeren Erscheinung – er hatte sich schwarz gekleidet und sein Gesicht weiß geschminkt – einen labilen, nervösen und angespannten Eindruck erweckt haben.

Zugleich, so die Polizei weiter, habe er aber auch ein Stück weit ängstlich gewirkt. Daraufhin nahm sich die Schulleitung des Jugendlichen an, verwickelte ihn in ein Gespräch und führte ihn in einen separaten Raum im Erdgeschoss.

Polizisten verhindern Eskalation

Wenig später trafen zwischenzeitlich hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Grimma ein und sprachen den Teenager an. Sie schilderten den Fortgang des Zwischenfalls wie folgt: Der junge Man kam einer ersten Aufforderung – die Hände aus den Taschen zu nehmen – zwar nach, wich dann jedoch zurück, griff nach einem wohl mitgeführten Messer und lief einige Schritte mit ausgestrecktem Arm auf die beiden Polizisten zu. Diese verließen den Raum, separierten den 16-Jährigen, hielten aber den verbalen Kontakt zu ihm. Letztlich gelang es, ihn zu beruhigen und zum Ablegen des Messers zu bewegen.

Keine Gefahr für Schüler und Lehrer

Nachfolgend wurde ein Notarzt vor Ort geholt, welcher veranlasste, dass der Jugendliche, der dem auch selbst zustimmte, in eine psychiatrische Einrichtung nach Leipzig verbracht wird.

Bislang ist ungeklärt, ob der Jugendliche sein Anliegen auch gewaltsam umsetzen oder auf eine ablehnende Reaktion mit Gewalt reagieren wollte. Fakt ist aber, dass er gegenüber Lehrkräften und Schülern keine Aggression oder gar körperlichen Angriffe ausübte. Es wurden Ermittlungen wegen Bedrohung der Polizeibeamten sowie weiterführende medizinischsoziale Schritte eingeleitet. Die zuständigen Behörden wurden informiert.

Von Birgit Schöppenthau