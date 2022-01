16-jährige Nemterin wird neue Jugendbeauftragte in Wurzen

Wurzen

Mit Thomas Zittier hat ein langjähriger Abgeordneter den Wurzener Stadtrat verlassen. Der 40-jährige Polizeibeamte gehörte seit 2014 dem Kommunalparlament an und war zeitweise Fraktionsvorsitzender der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ (BfW). Jene Funktion gab er dann im Mai 2020 an Thomas Schumann ab.

Nunmehr legte Zittier auf eigenen Wunsch auch sein Mandat nieder. Zu den Gründen teilte er mit: „Die Entscheidung fällt mir gewiss nicht leicht. Sie ist jedoch resultierend aus der zunehmend zeitaufwendigen Fürsorge meiner beiden Kinder, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Ausübung weiterer Ehrenämter in der Stadt unumgänglich.“

Die Abgeordneten kamen zu ihrer letzten Sitzung des Vorjahres der Bitte des BfW-Vertreters nach. Insbesondere Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) lobte noch einmal das Wirken von Zittier. Er sei verbindlich und ausgleichend in seiner Art gewesen, sagte der Stadthauschef. Nur wenig später nahm Ronny Winter den verwaisten Sitz ein. Zur Kommunalwahl am 20. Mai 2019 errang der 46-Jährige aus Nemt 172 Stimmen. Aktuell gehören der BfW-Stadtratsfraktion, die damals sechs Sitze errang, Thomas Schumann, Andreas Fricke, Ronny Wedekind, Gordon Klugar, Matthias Lange sowie Winter an.

David Kramer übernimmt Fraktionsspitze des Neuen Forums

Ebenfalls eine Veränderungen verkündete das Stadtoberhaupt für die Fraktion des Neuen Forums für Wurzen (NfW), die über drei Mandate verfügt. Demnach legte Benjamin Brinsa sein Amt als Fraktionschef nieder. Für ihn rückte der 46-jährige Nitzschkaer David Kramer nach. Wie berichtet, löste sich der Verein NfW nach seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Oktober 2021 auf, die Fraktion aber bleibt weiter bestehen.

Die letzte Personalie der Ratstagung betraf schließlich das Ehrenamt der Jugendbeauftragten für die Stadt Wurzen. Dazu hatte bereits Anfang September der Kultur- und Sozialausschuss ein klares Bekenntnis abgegeben. Seinerzeit befürwortete das Gremium die Besetzung der Stelle mit einem Vertreter beziehungsweise einer Vertreterin des Jugendparlaments im Wurzener Land. Die Wahl fiel auf Lena Wagner.

Lena Wagner vertritt jetzt das Jugendparlament in Wurzen

Die 16-Jährige aus dem Ortsteil Nemt engagiert sich von Beginn an im neunköpfigen Beirat der jungen Leute. Gemeinsam mit Yannik Anders vertritt sie innerhalb des Teams die Stadt Wurzen. Laut Stadtsprecherin Cornelia Hanspach lernt Wagner im Lichtwergymnasium und ist dort auch Schülersprecherin. Darüber hinaus betreut sie eine Kindergruppe im Sportverein und setzt sich für den Tierheimverein ein.

Mit dem einstimmigen Votum des Stadtrates darf Wagner künftig an den Sitzungen des Parlamentes sowie einzelner Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen. Den Status quo ihrer Funktion legt die Hauptsatzung fest. Darin heißt es: „Aufgabe des Jugendbeauftragten ist es, den Stadtrat auf Konfliktpotenziale, Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten der Jugendpolitik des Stadtrates aufmerksam zu machen.“ Vorgängerin der Gymnasiastin war Martina Abresch. Die ehemalige Leiterin des Kinder und Jugendhauses in der Alten Nischwitzer Straße vertrat von 2011 bis zum 31. Dezember 2019 die Interessen der Jugend. Danach blieb das Amt vakant.

Von Kai-Uwe Brandt