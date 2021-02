16. Muldentaler Städtelauf wird auf 2022 verschoben

Wurzen/Grimma

Für die Freunde des Muldentaler Städtelaufes über die Halbmarathon-Distanz von reichlich 21 Kilometern sind es keine einfachen Zeiten. Zwei Mal musste die zwischen Wurzen und Grimma auf dem Muldentalbahn-Radweg ausgetragene Laufsportveranstaltung des Coronavirus wegen bereits verschoben werden, und nun hat Cheforganisator Uwe Rosenberg ganz die Reißleine gezogen.

„Es tut uns sehr leid, aber unser ursprünglich avisierter zweiter Ausweichtermin in diesem Jahr am 28. März ist einfach zu unsicher, sodass wir die Austragung nun schweren Herzens ganz ins nächste Frühjahr verschoben haben“, so das Mitglied der Laufgemeinschaft Hängebrücke Grimma, die zugleich als Ausrichter der überregionalen Sportveranstaltung fungiert.

Nicht erfüllte Hoffnung

Nachdem der ursprüngliche Termin für die 16. Auflage im März vergangenen Jahres in die Hochphase des ersten Lockdowns fiel, konnte ein halbes Jahr später auch der erste Ausweichtermin im September nicht gehalten werden. „Diesbezüglich hatten wir bis zuletzt Hoffnung, aber diese hat sich leider nicht erfüllt“, so Rosenberg, der den bereits registrierten Teilnehmern weiteren Verwaltungsaufwand ersparen möchte.

„Diejenigen der bislang rund 250 Läufer und Läuferinnen, die sich bereits vom September- auf den diesjährigen Märztermin umgemeldet hatten und auch im nächsten Jahr wieder starten wollen, werden von uns in die neue Starterliste eingetragen“, so der Inhaber des Grimmaer Fanshops. „Wer allerdings im nächsten Jahr dabei sein möchte, aber noch keine Umbuchung seines September-Termins auf den 27. März 2022 vorgenommen hat, möge dies bitte bis spätestens Silvester tun“, so Rosenberg. In dessen Geschäft in der Grimmaer Langen Straße können dem Inhaber zufolge auch jederzeit die in der Startgebühr enthaltenen und mit dem Städtelauflogo bedruckten Badetücher abgeholt werden. Eine Rückerstattung der Startgebühr indes sei aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich.

Vorbereitung für Leipzig Marathon

Dem Städtelauf-Cheforganisator zufolge ist der nächstjährige Starttermin bereits mit den Ausrichtern des Leipzig Marathons abgesprochen. „Dieser findet zwei Wochen nach unserem Städtelauf statt. Damit kann dieser sehr gut von jenen zur Vorbereitung genutzt werden, die sich in Leipzig erstmals einen Marathon zu absolvieren vorgenommen haben.“ Und diese Vorbereitung, hebt Uwe Rosenberg hervor, könne beim Muldentaler Städtelauf ganz ohne Zeitdruck erfolgen. „Wir haben kein zeitliches Limit und schließen die Veranstaltung erst dann ab, wenn der letzte Läufer respektive die letzte Läuferin das Ziel erreicht hat.“

Bei der 15. und vorerst letzten Auflage im März 2019 seien dies immerhin 800 Teilnehmer gewesen. 2005 gaben Uwe Rosenberg und seine Laufgemeinschafts-Mitstreiter erstmals den Startschuss für den Halbmarathon, den damals überschaubare 160 Läuferinnen und Läufer bestritten. Mittlerweile kratz die Laufveranstaltung an der 1000 Teilnehmer-Marke.

Von Roger Dietze