17-Jähriger stirbt: Wurzener Totschlagsprozess hat begonnen

Leipzig/Wurzen

Prozessauftakt zum Tötungsdelikt nach Christi Himmelfahrt: Im Landgericht Leipzig verlas Staatsanwältin Katharina Thieme am Mittwochnachmittag die Anklageschrift. Demnach wird dem 21-jährigen S. vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 22. Mai in Wurzen den 17-jährigen C. umgebracht zu haben. Zwischen 1.40 und 1.50 Uhr habe er dem Opfer mit einem Taschenmesser erst in den Brustkorb und schließlich in die linke hintere Schulter gestochen. Zur Last gelegt wurde ihm ferner das unerlaubte Mitführen einer Schreckschusspistole.

Lesen Sie auch

Was sich im Garten des Mehrfamilienhauses Dresdener-/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße konkret ereignete, war noch nicht Gegenstand des ersten Verhandlungstages. Sowohl S. als auch seine Mutter B., die mit weiteren Personen im Vorgarten gefeiert hatten, machten vorerst keine Aussagen zum Tathergang. Polizist K., der mit der Tatortarbeit beschäftigt war, führte das Gericht per Bildmaterial zunächst in die Örtlichkeit ein. Als gesichert gilt, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Leuten kam, in deren Folge der 17-Jährige tödliche Verletzungen erlitt.

Anzeige

Weder Arbeitsstelle noch Berufsabschluss

Bekannt wurde, dass der Angeklagte vom 22. Mai bis zum 29. Oktober in U-Haft saß. Gegen die von der Kammer angeordnete Aufhebung des Haftbefehls hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, über die noch nicht entschieden ist. So zog der Angeklagte wieder bei seiner Mutter ein. S. besuchte die Schule eigenen Angaben zufolge nur bis zur siebten Klasse. Er lebte zwischenzeitlich bei seinen Großeltern. Zu seinem Vater hat er keinen Kontakt. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, Hans Weiß, was er nach dem vorzeitigen Ende der Schule gemacht habe, führte S. lediglich ein dreimonatiges Projekt an. Lehre? Beruf? Arbeit? Fehlanzeige.

Vorsitzender Richter Hans Weiß (l.) bittet alle Anwesenden, sich von ihren Plätzen zu erheben. Quelle: Haig Latchinian

Mit 16 wurde er Vater. Als er volljährig war, kam das zweite Kind auf die Welt. Mit der Kindsmutter lebte er nicht zusammen, man habe sich regelmäßig gesehen. Er selbst hat drei Geschwister (16, 9 und 4 Jahre). Mit ihnen wohnt er aktuell bei der Mutter. Die ist 43, ledig und derzeit „zu Hause“, wie sie angab. Im Gerichtsgebäude hatten sich mehr Zuhörer eingefunden als coronabedingt Plätze zur Verfügung standen. Freunde des getöteten C. waren genauso erschienen wie dessen Eltern, die als Nebenkläger auftreten. Ihnen steht Anwalt Ralf H. Schröper zur Seite. Angeklagter S. wird von Aline Luderer verteidigt.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Mehrere Patronenhülsen am Tatort

Der in den Zeugenstand gerufene Kriminalhauptmeister K. informierte das Gericht über den Einsatz von Spür- und Sprengstoffsuchhunden am Tatort. So seien mehrere Patronenhülsen sichergestellt worden. Jedoch habe man auch nach Wohnungsdurchsuchungen bisher weder die Pistole von S. noch dessen Tatmesser finden können, sagte der Beamte. Ohne auf Details einzugehen, sprach er von einem Überfall vermummter Personen. Die Verhandlung wird am 17. Dezember fortgesetzt. Dann sollen weitere Zeugen gehört werden, kündigte der Richter an.

Angeklagter S., der im Blitzlichtgewitter der Presse sein Gesicht mit einem Blatt Papier verbarg, konsumiere keine Drogen. Alkohol trinke er nur zu feierlichen Anlässen. In der Haft habe er zehn Kilo abgenommen, teilte er dem Richter auf Nachfrage mit. Ihm gehe es schlecht. Neben körperlichen Symptomen plage ihn eine Art Depression. Die Frage, ob er sich einen Psychologen genommen habe, verneinte er. Es sei sehr schwer, einen Termin zu bekommen. „Nur in der Zeit meiner Haft wurde ich psychologisch betreut.“ Die Eltern des Toten saßen ihm schräg gegenüber.

Von Haig Latchinian