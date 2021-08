2,5 Millionen Euro: Leader-Region Südraum Leipzig nimmt Bewerbungen entgegen

Landkreis Leipzig

Privatpersonen, Vereine, Unternehmen und Kirchen können ab dem 17. August wieder Anträge zur Förderung unterschiedlichster Projekte und Vorhaben stellen. Die Leader-Region „Südraum Leipzig“ wird an dem Tag ihren nächsten Förderaufruf veröffentlichen.

Zur Leader-Region „Südraum Leipzig“ gehören die Städte und Gemeinden Belgershain, Böhlen, Borna, Elstertrebnitz, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Markkleeberg, Markranstädt, Neukieritzsch, Pegau, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Der aktuelle Aufruf zielt auf deren ländliche Ortsteile mit nicht mehr als 5000 Einwohnern.

Vorhaben in mehreren Bereichen sind förderfähig

Für die stehen insgesamt 2,5 Millionen Euro zur Verfügung, teilt das Regionalmanagement Südraum Leipzig mit. Der Hauptteil des Geldes soll dabei auf Projekte konzentriert werden, die auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind. Generell sind Vorhaben in mehreren Bereichen förderfähig.

Beim Stichwort Wohnen geht es um die Um- und Wiedernutzung von Gebäuden zum Wohnen. Förderfähig sind unter der Überschrift Engagement und soziale Versorgung beispielsweise soziale Projekt, Erhalt und Modernisierung von Vereinsanlagen oder Vereinsräumen, Modernisierung von Spielplätzen und Kindertagesstätten.

Erhalt von Gebäuden für kulturelle Zwecke steht mit auf der Liste

Auch klein- und mittelständische Unternehmen können von der Leader-Förderung profitieren. Denkbar sind die Sanierung von Gebäuden für eine Bäckerei oder den Tante-Emma-Laden, aber auch die Unterstützung von Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, Startups in der Region sowie Beherbergungsstätten.

Auch Abbruch-Arbeiten sind förderwürdig, ebenso wie Investitionen in die touristische Infrastruktur wie Rastplätze, Wegebau und Beschilderung oder Biwakplätze. Schließlich geht es auch um Kultur in Stadt und Land, insbesondere um den Erhalt von Gebäuden für kulturelle Zwecke um und Kirchen.

Nachdem der Aufruf zum Einreichen von Vorhaben 17. August erfolgen wird, steht mit dem 21. September auch der Stichtag schon fest, zu dem die Anträge beim Regionalmanagement vorliegen müssen. Viel Zeit ist also nicht. Schon am 27. Oktober sollen die Projekte ausgewählt werden, die für eine Förderung in Frage kommen. Nähere Informationen sowie die Antragsunterlagen gibt es beim Regionalmanagement, welches auch Beratungsgespräche anbietet. (www.suedraumleipzig.de)

Von André Neumann