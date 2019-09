Schloss und Park Trebsen fest in Schottenhand

Trebsen

Seit zwei Jahrzehnten finden im Muldental die Highland Games statt. Zwölf Jahre davon in Machern. Die letzten acht Jahre aber haben sich diese Schottenspiele als „Das Original“ der Talisker Highland Games in Trebsen etabliert. Gleichwohl Uwe Schimmel als von allen Seiten hochgelobter Cheforganisator und Übervater der Highland Games mit nach Trebsen zog, hat sich dort der Förderverein Rittergut Trebsen für die Organisation und Durchführung in Schloss und Park Trebsen vor den Karren gespannt.

Veranstalter dankt Sponsoren und Helfern

Freilich sehr wohl wissend, dass so ein inzwischen ganz groß gewordenes Event nur dank der Hilfe zahlreicher Sponsoren und Gönner sowie Helfern vor und hinter den Kulissen zu stemmen ist, wie Vereinschef Uwe Bielefeld immer wieder mit großer Wertschätzung dafür betonte. Und deshalb war der Eröffnungsabend am Freitag dem Dankeschöns vorbehalten war. Während vor der kleinen Bühne die Begrüßungsparty mit dem obligatorischen Clan-Calling stieg, wurden im extra aufgestellten VIP-Zelt geladene Gäste mit Sekt, Guinness Schwarzbier und Häppchen Willkommen geheißen.

Zur Galerie Baumstammslalom, Hammerwerfen und Fassrollen – bei den Highland Games haben die Teilnehmer die Chance, sich auf schottische Art zu beweisen. Daneben präsentieren sich auf der Parkbühne große und kleine Künstler.

Darunter eine Abordnung aus dem schottischen Blackford, die, wie schon mehrfach berichtet, das Jubiläum der Talisker Highland Games als Bühne nutzen möchte, um mit der Stadt Trebsen eine Städtepartnerschaft zu besiegeln. Indes lockte die Highland Revival Session zum Jubiläum Hunderten Besucher vor der kleinen Bühne an. Gut ein Dutzend Musiker aus den Lieblingsbands der letzten 20 Jahre Highland Games gaben sich ein musikalisches Stelldichein und wurden dafür frenetisch umjubelt.

Besucher müssen sich zum Spektakel durchkämpfen

Der Samstag stand ganz im Zeichen der schottischen Wettkämpfe, an denen, passend zum Jubiläum, 20 Mannschaften teilnahmen, darunter ein Viertel Frauen. Doch zuvor hatte ein Großteil der Besucher ihren eigenen Kampf auszufechten, nämlich zum Veranstaltungsort zu kommen. Die Zufahrtsstraßen von Trebsen sind zum Nadelöhr geworden, Geduld war gefordert. Dennoch begann pünktlich 11.30 Uhr die Einmarschzeremonie.

Alle Augen richteten sich auf die Pipe-Bands, denen, wie beim Rattenfänger von Hameln, alle irgendwie am Fest Beteiligten und Mitwirkenden folgten. Darunter Offizielle aus Kommunal-, Landkreis- und Landespolitik sowie aus Wirtschaft und Kultur. Sogar der britische Botschafter Sir Sebastian Wood gab sich die Ehre. Jeder für sich, sofern er das Wort ergriff, sang ein Loblied auf die Talisker Highland Gams, über deren Inhalte man einen separaten Beitrag schreiben könnte. Musikalisch begleitet einmal mehr von der unverwechselbaren Musik der Drum- und Pipe-Bands.

Muskelspiele in der Wettkampfarena

Kaum dass die offizielle Eröffnungszeremonie ihren Abschluss fand, flogen in der Wettkampfarena Baumstämme, Strohsäcke und Co. oder wurden schwere Fässer gerollt. Die Damen und Herren, alle im Kilt als vorgeschriebene Wettkampfkleidung, strapazierten dafür ihre Muskeln. Das hatte Vorbildwirkung auf die kleinen Besucher, die sich mit viel Spaß bei den Kinderhighland-Games versuchten. „Ich glaube, unser Felix wird auch mal ein richtiger Wettkämpfer“, sagte Gerhard Haupt und zeigte auf seinen sechsjährigen Enkel, der mit Inbrunst gerade das Fass rollte.

Mit gut einem Dutzend Musikern als Highland Revival Session beginnt die Begrüßungsparty auf Schloss Trebsen. Quelle: Frank Schmidt

Auf der Parkbühne brillierte unter anderem die Leipziger Stepptanzkompanie von der Brigitte Wollny schwärmte. „Was so leicht aussieht, setzt bestimmt ganz viel Training voraus“, stellte sie mit Bewunderung fest. Aber nicht nur dort, überall in Schloss und Park gab es Musik und Tanz zu erleben, was für Talisker Highland Games zum Alleinstellungsmerkmal geworden ist, gar seit zwei Jahrzehnten.

Von Frank Schmidt